21 октября
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Жизнь

Живодеры в Красноярске забили степлером сову, доверявшую людям, и воткнули в клюв окурок

В Красноярске неизвестные жестоко убили сову, которая жила во дворах и радовала местных жителей позированием на камеру, сообщает паблик «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».

Сова
Сова
СС0

Мертвую птицу обнаружили на улице Солнечный бульвар. Как сообщают в соцсетях, неподалеку находится алкомаркет.

«Кто-то жестоко расправился с совой, которая радовала жителей своим позированием на камеру. Тяжело выжить диким животным среди зверей! Особенно если звери есть среди людей, которым животные стали доверять. Птица уже привыкла к людям и она могла доверчиво подпустить человека к себе. Итог этого доверия оказался плачевным», — говорится в сообщении.

Представитель Центра помощи диким животным «Инстинкт» рассказал, что сова вся переломана. На теле птицы следы применения степлера, а в клюве сигаретный окурок.

«Привлекли полицию. В таких ситуациях это не всегда просто сделать, хотя это вопрос не только гибели животного, но и защиты детей — где-то среди жителей есть живодер с наклонностями садиста и неплохо бы полиции взять его на заметку», — отметили в паблике.

Кроме того, по закону за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание вплоть до реального лишения свободы, а если животное внесено в Красную книгу, то штрафы могут достигать нескольких миллионов рублей.


В полиции сообщили, что к ним поступило обращение об обнаружении мертвой совы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, правоохранители начали проверку, выясняют обстоятельства.

«Радует, что сотрудники полиции понимают, что безнаказанность в таком мелком на первый взгляд деле в будущем может перерасти в более серьезные последствия, которые придется разгребать полиции», — написали местные жители.

Ранее в Новосибирске живодеры убили белочку и привязали к перилам возле обувного магазина.

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