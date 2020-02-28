Журналист Пивоваров опубликовал расследование о «черном небе» Красноярска

Напомним, ранее Пивоваров рассказал, что приехал снимать фильм по многочисленным просьбам зрителей, которые писали ему про сложную ситуацию.

«С Красноярском ситуация абсолютно реальная — уверен, вы слышали про их проблему с воздухом, когда город накрывает густой мутный смог, в котором тяжело дышать. В общем, мы отложили наш плановый выпуск и полетели в Красноярск — разобраться, что там за чёрное небо и кто в этом виноват», — говорится в аннотации к фильму.

В своем Instagram журналист сообщил, что за последний месяц получил десятки сообщений с просьбой осветить ситуацию с «черным небом» в Красноярске.

«Обычно я на такие массовые рассылки смотрю с осторожностью. Шнур (которому тоже пишут) реагирует стихами, а люди выходят на пикеты с призывами не дать им задохнуться», — отметил Пивоваров, назвав происходящее «суровым».

Ранее российский музыкант Сергей Шнуров посвятил два стихотворения Красноярску, ранее попавшему на первое место в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

В ответ на это губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал Шнурову звание почетного жителя, что позволит ему бесплатно кататься в местных трамваях.