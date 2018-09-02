«Тебе готовят сковородку»: журналиста Бабченко раскритиковали за пост о смерти Захарченко и Кобзона

Пользователи Twitter раскритиковали журналиста Аркадия Бабченко, ставшего героем мемов после инсценировки своего убийства, за его пост про смерть певца Иосифа Кобзона и главы ДНР Александра Захарченко, сообщили РИА «Новости».

Бабченко опубликовал видеозапись, в которой Кобзон и Захарченко поют вместе с хором им. Александрова песню «Я люблю тебя жизнь». В комментарии к нему он пожелал всем удачных выходных и добавил «что уже и так неплохо».

Многие пользователи соцсети сочли этот пост циничным и издевательским. Они написали в комментариях, что отзываться о смерти людей в таком тоне недопустимо, что Бабченко потерял человеческий облик и пожелали ему много плохого. Однако нашлись и те, кто поддержал журналиста.

Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа после продолжительной болезни. Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Хор им. Александрова погиб в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года, самолет направлялся в Сирию.

29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. Но 30 мая стало известно, что инсценировка убийства стала частью спецоперации, которая якобы помогла предотвратить покушение.