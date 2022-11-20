Зима постучится в двери. Похолодание и метель ожидают 20−21 ноября в Алтайском крае

Прогноз погоды на 20 ноября в Алтайском крае
В Алтайском крае утром ожидают температуру −5…−10 градусов, местами — до -15, с похолоданием в течение дня.
Восточным регионам нужно приготовиться к снегопаду, особенно сильный пройдет в предгорьях. Местами метели, на дорогах могут появиться снежные заносы.
Ветер подует северо-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 17−22 м/с.
Прогноз погоды на 20 ноября в Барнауле
Температура в Барнауле составит −9…−11 градусов, с похолоданием в течение дня. Утром пройдет небольшой снег, зато оставшийся день осадков не ожидают.
Скорость ветра составит до 13 м/с.
Прогноз погоды на 21 ноября
В Алтайском крае ночью похолодает до 14…-19 градусов, а местами ударят морозы в -26 градусов. Днем же потеплеет до −9…−14 градусов.
В отдельных районах ожидают небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле ночью будет ненамного теплее, температура составит −17…−19 градусов, а днем −10…−12 градусов. Осадков не прогнозируют.
Скорость ветра составит 4−9 м/с.