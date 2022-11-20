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Жизнь

Зима постучится в двери. Похолодание и метель ожидают 20−21 ноября в Алтайском крае

Похолодание до -15 градусов и снежную метель прогнозируют синоптики алтайского гидрометцентра на 20 и 21 ноября.

Иней. Мороз.
Иней. Мороз.
СС0

Прогноз погоды на 20 ноября в Алтайском крае

В Алтайском крае утром ожидают температуру −5…−10 градусов, местами — до -15, с похолоданием в течение дня.

Восточным регионам нужно приготовиться к снегопаду, особенно сильный пройдет в предгорьях. Местами метели, на дорогах могут появиться снежные заносы.

Ветер подует северо-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 17−22 м/с.

Прогноз погоды на 20 ноября в Барнауле

Температура в Барнауле составит −9…−11 градусов, с похолоданием в течение дня. Утром пройдет небольшой снег, зато оставшийся день осадков не ожидают.

Скорость ветра составит до 13 м/с.

Прогноз погоды на 21 ноября

В Алтайском крае ночью похолодает до 14…-19 градусов, а местами ударят морозы в -26 градусов. Днем же потеплеет до −9…−14 градусов.

В отдельных районах ожидают небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ночью будет ненамного теплее, температура составит −17…−19 градусов, а днем −10…−12 градусов. Осадков не прогнозируют.

Скорость ветра составит 4−9 м/с.

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