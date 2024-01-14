Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

Недавние январские грозы поразили барнаульцев. Но погода решила, что этого недостаточно, поэтому 14 января в столице Алтайского края идет дождь.

"Катунь 24" сообщает, что в настоящее время на улице идет дождь, который сопровождается сильным ветром.

Ранее мы сообщали, что дождь зимой шел еще в декабре.

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