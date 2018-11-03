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Зимой будет тепло. Ростехнадзор выдал Барнаулу паспорт готовности к отопительному сезону

Ростехнадзор проверил подготовку Барнаула к отопительному сезону, не нашел нарушений и выдал соответствующий паспорт, сообщает официальный сайт города.

Отдых. Выходной. Кот. Отопление.
Отдых. Выходной. Кот. Отопление.
СС0

Мэрия напоминает, что летом в Барнауле заменили трубопроводы на 14 участках тепловых сетей и более 1000 задвижек, отремонтировали 10 тепловых камер, около 150 насосных агрегатов и еще 22 заменили. На эти работы из бюджета города направлено более 122 млн.рублей.

Между тем, некоторые жители многоквартирных домов Барнаула продолжают согреваться электрическими приборами. Так в 16-этажке на улице Сергея Ускова, 33 во время запуска отопления 2 октября из устройств полилась вода. Из-за этого пришлось перекрыть краны на радиаторах, оставив квартиры без тепла. Проблему не могут устранить уже месяц.

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