20 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Значительное потепление пообещали синоптики в Барнауле 21 апреля

Днем 21 апреля температура воздуха прогреется до +8 градусов, передает алтайский Гидрометцентр.

Подснежники
Подснежники
СС0

Погода в Барнауле

Ночью барнаульцев ожидают заморозки и гололед, столбик термометра опустится до -8 градусов.

Зато уже с утра можно будет наконец забыть о пуховиках: воздух прогреется до +8.

Осадков также не ожидается. Ветер юго-западный, 2−7 м/с, без порывов.

Подснежники.
Подснежники.
Barnaul 22

Погода в Алтайском крае

В целом по Алтайскому краю днем будет чуть теплее, чем в городе — до +10.

А вот ночью температура скакнет аж до -15. Ветер юго-западный, днем могут быть порывы до 12 м/с.

Но на дорогах сохранится сильная гололедица.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость