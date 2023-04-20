Погода в Барнауле
Ночью барнаульцев ожидают заморозки и гололед, столбик термометра опустится до -8 градусов.
Зато уже с утра можно будет наконец забыть о пуховиках: воздух прогреется до +8.
Осадков также не ожидается. Ветер юго-западный, 2−7 м/с, без порывов.
Подснежники.
Barnaul 22
Погода в Алтайском крае
В целом по Алтайскому краю днем будет чуть теплее, чем в городе — до +10.
А вот ночью температура скакнет аж до -15. Ветер юго-западный, днем могут быть порывы до 12 м/с.
Но на дорогах сохранится сильная гололедица.