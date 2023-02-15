15 февраля
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Жизнь

Знаменитый Челябинский метеорит начал терять в весе и ржаветь

Фрагмент Челябинского метеорита спустя 10 лет потерял 3−5% массы и начал ржаветь. Об этом сообщают РИА Новости.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Ученый местного госуниверситета Сергей Замоздра обнаружил, что самый большой кусок метеорита — более 600 кг — спустя 10 лет начал портиться. Он стал меньше весить и заржавел.

Этот фрагмент подняли с озера Чебаркуль и хранят в музее «Южный Урал» под специальным куполом.

Также Сергей Замоздра собрал метеоритную пыль и обнаружил в ней минеральные нити.

Состав же небесного гостя не отличается от обычных каменных метеоритов — хондрит.

Напоминаем, что 10 лет назад взрывная волна от челябинского метеорита выбила окна более чем в 7 тыс. зданий, осколками стекол ранило свыше 1,6 тыс. человек, а экономический ущерб превысил 1,2 млрд рублей.

Ранее altapress.ru разбирался, что из себя представляет Тунгусский метеорит.

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