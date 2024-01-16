Зрелищная лебединая зимовка и список крещенских купелей. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Лебединый секретик
Мы отправили корреспондента на озеро Светлое (Лебединое). Из видео можно узнать, почему лебеди на нем зимуют и из-за чего оно не замерзает.
В Барнауле настойчиво пытаются продать торговый дом "Пассаж"
«Пассаж» на пр. Ленина, 2Б в формате торгового дома оказался нежеланным ни за 400 млн рублей, ни за куда меньшие суммы. Продают его еще с 2018 года.
Построили «Пассаж» в 2005-м. Но даже тогда его формат работы отставал лет на 15 от того, что требуется Барнаулу. Сейчас продавец предлагает «перепрофилировать» здание под медицинский центр, банк и т.п.
Почитайте, с какими условиями продают торговый дом и почему это затянулось на годы.
Китайские поставщики ступили на алтайские поля
По итогам 2023 года поставки китайской сельхозтехники в Россию увеличились в 7,7 раза, эти данные приводит объединение «Росспецмаш». Алтайских дилеров это впечатляет и пугает одновременно.
Многие опасаются, что китайская техника слишком быстро "лепится". Из-за этого есть сомнения в ее качестве.
В чем еще особенность "китайцев" - читайте здесь.
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