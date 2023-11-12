Зрелую опухоль с зубами обнаружили в богатой гробнице

Ее обнаружили в древнеегипетской гробнице.

Тератома — опухоль, которая содержит ткани, развивающиеся из трех слоев зародышевых клеток. Они могут проявляться в виде волос, зубов, костей, указывает Lenta.ru.

Зрелая тератома яичника датирована серединой 14 века до нашей эры. Опухоль имела зубы и образовалась в яичнике молодой женщины, похороненной в одном из наиболее богато украшенных захоронений — в многокамерной гробнице

Ранее исследователь воссоздал из мумии настоящее лицо Тутанхамона. Останкам Тутанхамона более трех тысяч лет. Его гробницу вскрыли в 1922 году.

Техника

Исследователи взяли трехмерное изображение головы "постороннего" мужчины и полностью переделали его на основе данных о фараоне.

При этом учли положение глазных яблок, высоту ушей, форму носа, толщину губ.

Вывод

Из египетского фараона в результате получился молодой человек с нежным лицом.

Что известно о фараоне

Тутанхамон прожил всего 18 лет. На престол взошел, когда ему было 9 или 10 лет.