Звезда российских сериалов уехал в Казахстан и пропал при странных обстоятельствах

Звезда российского сериала «Интерны» Илья Глинников, сыгравший в нем роль Глеба Романенко, перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, актер приехал в Казахстан еще до Нового года, а недавно вместе с группой туристов отправился покорять пик Талгар. Затем 3 января находящийся в горах Глинников последний раз связался с матерью, сообщив, что еды у тургруппы достаточно.

На следующий день связь пропала. Женщина обратилась в МИД России.

Ранее сообщалось, что в Казахстане был задержан блогер Антон Лядов, автор Youtube-проекта «The Люди», который якобы отправился снимать репортаж про протесты. Однако впоследствии он опроверг эти сообщения, заявив, что на самом деле был задержан корреспондент его команды. При этом он уточнил, что находится не в Казахстане.