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Жизнь

Звездный хоккейный десант, живая вода, денежный пожар. Что произошло на Алтае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 26 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

Тысячи поклонников из Алтайского края пришли на встречу с российскими культовыми хоккеистами. Помимо Вячеслава Фетисова в Алтайский край приехали и другие легенды хоккея — Александр Якушев, Владимир Мышкин, всего порядка 20 спортсменов. Они побывали на бийской ледовой арене "Прогресс" и Титов Арене в Барнауле.

Между тем в преддверии отопительного сезона субботним утром мэр Барнаула Вячеслав Франк с другими чиновниками проинспектировали, как идет ремонт теплосетей в центре Барнаула.

Собаки держат нос по ветру — стартовал охотничий сезон на дичь.

Для молодоженов из Республики Алтай свадьба не задалась — родственница жениха подшофе умыкнула более 40 тыс рублей подаренных денег. Проспавшись, испугалась, что ее уличат в злом умысле и безжалостно сожгла купюры. Но оперативники раскрыли коварный план свадебной гостьи. Молодеженам — совет да любовь. Пусть этот случай не станет поводом для развода.

Вода-водица. Под впечатлением от встречи с поклонниками в парке "Изумрудный" титулованный хоккеист Вячеслав Фетисов признался, что пьет алтайскую воду. Какую — пока неизвестно (не на правах рекламы).

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