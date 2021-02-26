Звонок нарушил тишину на «прямой линии» с главой района Барнаула. Его попросили сделать тишину

Глава Железнодорожного района Барнаула Михаил Звягинцев провел «час прямого провода» с жителями подведомственной ему территории, сообщает мэрия города.

В течение часа, который в графике выделили на общение с жителями района, Звягинцеву поступил лишь один звонок.

«Он касался нарушения тишины и покоя граждан. Вопрос взят на контроль», — коротко и ясно отчитались в администрации района о результатах «прямой линии» с главой района.

Общение с барнаульскими чиновниками состоялось 25 февраля. Так, главе Центрального района Максиму Сабыне за час поступило 10 обращений — в основном его «пытали» садоводы.

«Задали вопросы по ремонту дороги до СНТ „Росинка“ <…> Председатель СНТ „Медик“ обратился с просьбой об оказании содействия по выполнению исполнительного листа от службы судебных приставов по ликвидации свалки <…> От лица садоводов выразили благодарность за дорогу от СНТ „Флора“, которую отремонтировали в 2020 году», — рассказали в мэрии.

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Главе Индустриального района Сергею Татьянину задали пять вопросов по нескольким темам — очистка дорог, социальные выплаты и социальные ярмарки.

Жителей Ленинского района интересовали уборка улиц, газоснабжение и теплоснабжение. Пришлось ответить на шесть вопросов.

Власти Октябрьского района получили обращения от двух человек. Спросили про коммунальное хозяйство, санитарную вырубку деревьев и архивную справку.

Напомним, «час прямого провода» в мэрии Барнаула проводят регулярно, но с определенным интервалом во времени.