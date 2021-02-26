Звонок нарушил тишину на «прямой линии» с главой района Барнаула. Его попросили сделать тишину

В течение часа, который в графике выделили на общение с жителями района, Звягинцеву поступил лишь один звонок.
«Он касался нарушения тишины и покоя граждан. Вопрос взят на контроль», — коротко и ясно отчитались в администрации района о результатах «прямой линии» с главой района.
Общение с барнаульскими чиновниками состоялось 25 февраля. Так, главе Центрального района Максиму Сабыне за час поступило 10 обращений — в основном его «пытали» садоводы.
«Задали вопросы по ремонту дороги до СНТ „Росинка“ <…> Председатель СНТ „Медик“ обратился с просьбой об оказании содействия по выполнению исполнительного листа от службы судебных приставов по ликвидации свалки <…> От лица садоводов выразили благодарность за дорогу от СНТ „Флора“, которую отремонтировали в 2020 году», — рассказали в мэрии.
Главе Индустриального района Сергею Татьянину задали пять вопросов по нескольким темам — очистка дорог, социальные выплаты и социальные ярмарки.
Жителей Ленинского района интересовали уборка улиц, газоснабжение и теплоснабжение. Пришлось ответить на шесть вопросов.
Власти Октябрьского района получили обращения от двух человек. Спросили про коммунальное хозяйство, санитарную вырубку деревьев и архивную справку.
Напомним, «час прямого провода» в мэрии Барнаула проводят регулярно, но с определенным интервалом во времени.