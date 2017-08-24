Образование

Как обновятся вузы Барнаула к новому учебному году

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Сегодня, 10:47.
Образование

1 сентября начнется очередной учебный год. Altapress.ru выяснил, как университеты города к нему подготовились.

Общежития АлтГУ. Май 2017 года.
Общежития АлтГУ. Май 2017 года. Фото : Анна Зайкова.

АлтГУ

В классическом университете ремонтируют корпусы "С" и "Л". В подвальном помещении на Социалистическом, 66 будет оборудован полноценный аудиторный блок, который позволит разместить более 200 человек. В нем появятся гардеробная, пункт охраны, отдельный кабинет для преподавателей и туалет. Фактически это будет отдельный корпус-пристройка со своими входом и выходом.

В корпусе "Л" завершается ремонт аудитории, в которой сможет заниматься 60 человек. Кроме того, несколько небольших кабинетов будут объединены в одну большую аудиторию, которая сможет вместить 150 студентов.

Новое общежитие на ул. Червонная, 5 готово на 85%. Туда уже закупили мебель и установили новое оборудование для кухонь. Общежитие планируют ввести в эксплуатацию осенью.

АлтГПУ

АлтГПУ.
АлтГПУ.

К 1 сентября во всех корпусах педагогического университета начнет работать пропускная система. Попасть в вуз можно будет с помощью карточки. В учебные аудитории закупили оборудование для людей с нарушениями зрения и слуха. Кроме того, обновили технику в компьютерных классах, а также купили новое оборудование и программное обеспечение в библиотеку вуза.

АГМУ

АГМУ открыл факультет иностранных студентов в здании гостиницы "Турист".
АГМУ открыл факультет иностранных студентов в здании гостиницы "Турист"

Кафедра гуманитарных наук переедет из учебного корпуса № 4 (Папанинцев, 126) в здание на Красноармейский, 108. В аудиториях уже заканчивается ремонт. Кроме того, 4 этаж учебного корпуса на Комсомольском, 106 реконструировали под общежитие.

АГИК

АГИК.
АГИК.

В институте культуры продолжается капитальный ремонт общежития по адресу Гущина, 211Б. Там обновили секцию для инвалидов, отремонтировали учебный театр. К первому сентября будут сданы 11 секций из 30. Все работы планируют закончить к середине октября.

АлтГТУ

АлтГТУ.
АлтГТУ.

В общежитиях технического университета провели капитальный ремонт в 64 комнатах и косметический в 34.

В сентябре в университете откроется центр "Наследники Ползунова". Там будут проходить бесплатные занятия с ребятами из 5-11 классов по физике, химии, математике и инженерно-техническому творчеству.

АГАУ

АГАУ.
АГАУ.

В аграрном университете провели ежегодный косметический ремонт. Сейчас продолжается реставрация фасада главного корпуса.

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