Барнаульская "Республика" может подешеветь на 330 млн рублей

"Мега-Дом" зарегистрирован в 2008 году и занимался тем, что сдавал в наем собственное недвижимое имущество, а также оптовой торговлей прочими строительными материалами. В августе 2015 года арбитраж принял заявление о банкротстве компании. По данным сайта Арбитражного суда, в ноябре 2015 размер кредиторской задолженности должника составлял 743 млн рублей. Плюс в производстве находилось шесть дел с общей суммой претензий 923 млн рублей. В январе 2016 года "Мега-Дом" признали банкротом. 100% капитала должника заложено в Сбербанке. Имущество выставили на торги.

Заявки на участие в публичных торгах имущества банкрота принимают с 24 апреля 2017 года. Организовал их арбитражный управляющий Василий Яковлев, который ведет дело о банкротстве "Мега-Дома". Покупателю предлагают один лот, в состав которого входит здание "Республики" (пр-т Космонавтов, 6г), обслуживающая техника, сети коммуникаций, 2,8 га земли, рекламные конструкции, искусственная ель, игровой центр "Паровозик". Всего 40 наименований.

Имущество оценили в 593 млн рублей. По условиям публичных торгов, каждые семь дней цена лота падает на 33 млн рублей. Торги рассчитаны на 11 шагов. Таким образом, "Республика" может подешеветь на 330 млн рублей до 264 млн рублей.