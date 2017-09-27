Алтайские "яблочники" отказались признавать результаты выборов в Барнаульскую гордуму

Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В местом отделении "Яблока" считают, что выборы в БГД "отличались рекордно высоким уровнем досрочного голосования". По данным "яблочников", доля избирателей, досрочно проголосовавших в Барнауле "оказалось выше не только в сравнении с городами других регионов, но и с соседними Бийском и Рубцовском, превысив их в 5 раз".

В местном отделении партии обвинили командированного в Барнаул члена Центральной избирательной комиссии Александра Кинева в том, что "он своим выступлением на заседании ЦИК РФ 20 сентября вольно или невольно дезинформировал членов ЦИК, а своими хвалебными заявлениями в адрес избирательных комиссий и региональных властей в краевых СМИ только дискредитировал в глазах барнаульцев попытки председателя ЦИК Эллы Памфиловой сделать выборы в России честными".

Из заявления бюро регионального совета партии "Яблоко":

На наш взгляд, в городе Барнауле досрочное голосование использовалось как очередная "грязная" политическая технология для фальсификации результатов выборов. Каким будет новый состав Барнаульской гордумы Участковые избирательные комиссии (УИК) являлись исполнителями этой технологии. Члены комиссий, не проверяли уважительность причин невозможности явиться избирателю на участок для голосования в день голосования. Люди жалуются, что руководство предприятий заставляли их идти на досрочное голосование, давали указания за какого кандидата и какую партию голосовать под угрозой увольнения. Эти избиратели находятся в служебной зависимости, подчиненности и не могут заявить об этом открыто. Окружные избирательные комиссии и избирательная комиссия Барнаула тщательно скрывали явку досрочного голосования не только от общественности, но и даже от членов окружных избирательных комиссий.

По словам партийцев, у них якобы есть подтвержденные документально факты досрочного голосования за лиц, которые не голосовали досрочно и случаи, когда избиратели голосовали досрочно за "Яблоко", но в акте по досрочному голосованию, по данным бюро партии, значился "ноль".

Из заявления бюро регионального совета партии "Яблоко":

Наш анализ почти 80% итоговых протоколов и актов досрочного голосования УИКов показал, что уровень голосования за партию "Единая Россия" в ходе досрочного голосования в большинстве случаев колебался от 65 до 95%, а 10 сентября уровень поддержки партии "Единая Россия" падал в 1,5—3 раза, тогда как результаты партии "Яблоко" в этот день многократно возрастали. Помимо технологии "досрочного голосования" использовались и другие. Например, организовывались "дворовые" праздники и концерты, раздача подарков с параллельным распространением агитационных материалов кандидатов определенной партии.

В партии сожалеют, что ЦИК, крайизбирком и правоохранительные органы "не смогли или не захотели предотвратить, остановить вышеперечисленные массовые нарушения".

Из заявления бюро регионального совета партии "Яблоко":

Считаем, что выборы в Барнаульскую городскую Думу были несвободными и нечестными. Партия "Яблоко" не признает итоги выборов в Барнаульскую городскую Думу и будет продолжать требовать в судебном порядке признать их результаты недействительными (подано 120 исков).

Представители других партий, прошедших в гордуму ("ЕР", "СР", КПРФ и ЛДПР), подписали итоговые протоколы выборов. Однако коммунисты попытались провести в Барнауле 17 сентября протестную акцию. Однако она не состоялась, так как на площади Свободы, куда сторонники КПРФ и другие оппозиционные силы пришли митинговать против результатов выборов, в то время рисовали на асфальте и в этюдниках дети.

Тем временем в местном отделении "Единой России", которые получили 30 из 40 мандатов в БГД, уже рассказали, как планируют разделить посты в думе. Первая сессия барнаульского парламента состоится 6 октября.