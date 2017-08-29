Артист из "Уральских пельменей" побывал на Яровом

"Понедельник... Вечер... Караоке "ЯЛТА"... Уральский пельмень — Андрей Рожков", — сообщается в посте.

В комментариях под снимками в соцсетях пользователи пишут, что Рожков был на празднике знакомого. Другие говорят, что артист уже не первый раз отдыхает на Яровом. Некоторые поделились фотографиями с участником шоу "Уральские пельмени".

Этим летом из знаменитостей в Яровом побывали Александр Ревва, Comedy Woman, Наргиз и другие.