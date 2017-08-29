Артист из "Уральских пельменей" побывал на Яровом

Артист Андрей Рожков из шоу "Уральские пельмени" 28 августа побывал в Яровом, сообщает официальное сообщество "Курорт Яровое" в соцсети.
"Понедельник... Вечер... Караоке "ЯЛТА"... Уральский пельмень — Андрей Рожков", — сообщается в посте.
В комментариях под снимками в соцсетях пользователи пишут, что Рожков был на празднике знакомого. Другие говорят, что артист уже не первый раз отдыхает на Яровом. Некоторые поделились фотографиями с участником шоу "Уральские пельмени".
Этим летом из знаменитостей в Яровом побывали Александр Ревва, Comedy Woman, Наргиз и другие.
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