Эксперты: почему Навальный объединяет людей и что будет с протестами дальше?

Путь от представителя миноритарных акционеров, интересного узкому кругу экспертов, до лидера протестного движения, способного вывести на улицы тысячи людей, Алексей Навальный прошел всего за несколько лет. Почему люди идут за ним? Что будет с протестным движением дальше? Эти вопросы обсудили на прошедшей в минувшие выходные в Барнауле политологической конференции "2017 год: пути развития России в условиях международной напряженности", хотя, отметим, тема Навального и не была на форуме главной.
Это способ общения элитных групп
На вопрос, кто он такой, мистер Навальный, ответов можно найти много. От полушутливых: он вождь хомячков и толстенный тролль зажравшихся чиновников и госкорпораций, как его характеризует ресурс Lurkmore, до характеристик, сформулированных в духе 1930-х годов: агент мировой буржуазии (в лице США) и т.п.
Свой ответ представил на конференции известный политолог и политтехнолог Евгений Минченко. Алексей Навальный — это, по его мнению, и политик-популист, который решает свои задачи, а еще это рупор элитных групп, которые с его помощью выясняют между собой отношения.
Евгений Минченко,
руководитель холдинга "Minchenko consulting":
Как было написано в одном в школьном сочинении: "Мария Петровна имела сношения с Дубровским через дупло". Вот это дупло, через которые "имеют сношения" члены Политбюро 2.0 (модель "Политбюро 2.0" описывает неформальную систему управления Россией, структуру согласования интересов основных элитных кланов, в которой арбитром является президент страны. — Прим. altapress.ru). — это и есть Алексей Навальный.
Евгений Минченко утверждает: выяснение отношений между элитными группами в публичной плоскости в России табуировано. И Навальный, как почтальон, носит "черные метки" от одной группы к другой. За ним стоят интересы групп, и "либо эти интересы будут удовлетворены, либо эти группы будут уничтожены", - полагает Минченко.
Евгений Минченко,
руководитель холдинга "Minchenko consulting":
Другое дело, что он сам-то считает, что перерастет эту роль рано или поздно… На самом деле он уже ее перерос. Я думаю, что после мартовских протестов он как минимум во вторую политическую лигу вошел. А может быть, уже и в первую. Ну, в высшей лиге у нас один человек — Владимир Путин.
Навальный — харизматический вождь
Социолог Алексей Левинсон обратил внимание на одно серьезное обстоятельство, высказанное публицистом и социологом Любовью Борусяк: среди нынешних политиков есть только два интересных публике персонажа. На одной стороне — президент Владимир Путин, на противоположной — Алексей Навальный.
Ну, нет у нас других, столь же заметных оппозиционных политиков, как он: популярность других, как показывают соцопросы, пренебрежимо мала.
Однако есть у этих противоположностей одно общее качество: для своих сторонников оба они — харизматические вожди.
Алексей Левинсон,
руководитель отдела социокультурных исследований "Левада-центра":
И Путин со своим народом и Навальный с теми, кто за ним пошел, находятся в очень специфических отношениях: эти отношения вождистские, харизматические. Когда Навальный перекинул с проспекта Сахарова на Тверскую улицу (Навальный срочно перенес митинг 12 июня с одного места на другое в связи с тем, что не смог найти подрядчика, который установил бы сцену и звук. — Прим. altapress.ru) неизвестное количество тысяч человек просто одним словом, это значит, что там установились именно такие отношения.
Почему он популярен?
Между тем, у Навального нет великой идеи, за которой могли бы пойти массы. Он не обещает землю крестьянам, фабрики рабочим и каждой семье по благоустроенной квартире. Кажется, все, о чем он говорит людям, содержится в одном слове: воруют. Но кого в России этим удивишь?
Евгений Минченко,
руководитель холдинга "Minchenko consulting":
Протестная повестка это хорошо, а где содержание, где идея? Правильно выстроенное содержание —- ключ к успеху.
Тем не менее, популярность его растет. И участники конференции высказали свои версии, почему это происходит.
Это свидетельство фрустрации общества
Политолог Александр Кынев полагает: наше общество находится в глубочайшей внутренней фрустрации (это когда желания сильно не совпадают с возможностями). Растет апатия и пессимизм. Иначе говоря, чиновники решают собственные проблемы, депутаты представляют узкий круг россиян, суд защищает сильных.
Нет, в Госдуме, конечно, есть неплохие и влиятельные депутаты, которые прекрасно работали в регионах и имеют реальную общественную поддержку. Но система не разрешает им "сделать шаг из строя, это чревато личными неприятностями", говорит политолог.
Словом, люди объединяются вокруг Навального, потому что он-то как раз и дает людям надежду, что выход есть, а он, не будучи выходцем из системы, их интересы и будет представлять.
Александр Кынев,
доцент департамента политической науки Высшей школы экономики:
Люди теряют надежду на то, что в их личной жизни может что-то измениться, что их кто-то защитит, что из ситуации есть вообще какой-то выход. Одни реагируют на это более организованно, более интеллектуально просто в силу возраста, умения и всего остального.
А другие, менее образованные, реагируют по-другому. Мы наблюдаем рост бытового насилия, убийства (Кынев приводит в пример массовые бытовые убийств в Тверской области и июньский инцидент в подмосковном Кратово. —Прим. altapress.ru), самосуд и так далее.
Это распад ткани общественной жизни, когда формальные институты и субиниституты никого не выражают и граждане либо вершат самосуд, либо пытаются объединяться по-своему параллельно. Объединение людей вокруг Навального - только часть этого процесса.
Алексей Левинсон говорит примерно о том же: Навальный оседлал диффузную волну протеста, объединил людей, которые чувствуют: "здесь что-то не так, ребята, мы живем не так".
Это результат отсутствия публичной политики
Политолог Татьяна Ворожейкина сама была участником двух протестных акций — 26 марта и 12 июня. Она рассказывает: отнюдь не все там были сторонниками Навального. Наоборот: многие были настроены к нему весьма скептически.
"Вокруг него коалиция, это абсолютно очевидно", — согласен и Александр Кынев. "Я очень далек от мысли, что все, кто пошли за Навальным, борцы с коррупцией или даже обожатели Навального как такового", — добавляет Алексей Левинсон.
Татьяна Ворожейкина,
преподаватель Московской высшей школы социальных и экономический наук:
Но им ничего не остается, потому что других политиков нет. И это проблема не Навального, а проблема отсутствия других, проблема того, почему другие не обладают способности к созыву людей.
Протест остается по форме вождистским, потому что остальное политическое поле или вытоптано, или те, кто на нем остается (и это моя главная претензия к партии "Яблоко"), заняли позицию стояния в белых одеждах на обочине и провозглашения того, почему им это не нравится.
Политолог обратила внимание еще и на то, что многие участники акций (и прежде всего молодые) говорили об унижении их достоинства. Против этого они, собственно, и выходили на акции.
Татьяна Ворожейкина,
преподаватель Московской высшей школы социальных и экономический наук:
Это в первую очередь моральный протест, нежелание людей дальше жить в ситуации, которую они воспринимают как унижение их достоинства. Участники акций в Москве — это люди, четко понимающие свои интересы, которые никак не могут быть представлены в рамках этой политической системы.
То, что происходит в политической жизни, это, по их мнению, не политика, это закулисная и подковерная борьба. А они требуют публичной политики и публичного отстаивания собственных интересов.
Он хорошо использует современные каналы коммуникаций
Евгений Минченко причины популярности видит еще и в другом: Навальный умело использовал современные каналы коммуникаций, включая, скажем, канал Youtube. Многоканальность коммуникаций — это, вообще, новая реальность, которая создает невиданные раньше возможности, включая возможности прорыва любой информационной блокады, говорит эксперт.
Евгений Минченко,
руководитель холдинга "Minchenko consulting":
Знаете кто политик номер один в Youtube? Алексей Навальный. Отмобилизованные сетевые структуры — один из рычагов, которые могут кардинально менять ситуацию.
Кстати, политик №2 в том же Youtube — олигарх Алишер Усманов, считает Минченко.
К чему приводит силовое решение?
А вот тот факт, что власть пошла на "силовое выталкивание" протестующих, это грубая ошибка, полагает Кынев.
Александр Кынев,
доцент департамента политической науки Высшей школы экономики:
Чувство меры отказывает. Понимание есть, что перебарщиваем, но в итоге все равно перебарщиваем.
Между тем, силовые методы уже сегодня имеют результаты, на которые вряд ли рассчитывали власти.
Татьяна Ворожейкина,
преподаватель Московской высшей школы социальных и экономический наук:
26 марта я обратила внимание, что попытки скандировать в толпе лозунг "Навальный - наш президент" вызывали зашикивание. Люди кричали: "Мы не за этим сюда пришли". 12 июня зашикивания уже не было, главный лозунг был "Свободу Навальному". И он имел под собой реальные причины, потому что Навального сцапали на выходе из подъезда.
Прогнозы: что будет дальше?
Будет ли Навальный и дальше объединять людей? Многое зависит от того, насколько широкой будет коалиция, как поведет себя сам Навальный, и как на движение будет реагировать власть .
Александр Кынев,
доцент департамента политической науки Высшей школы экономики:
Это зависит от многих субъективных вещей — от его личного умения, от умения его команды, способности договариваться. От того, как будет вести себя власть.
Умная власть должна создавать какие-то легальные альтернативы. Чтобы оживить партийную систему, надо часть ликвидированных институтов восстанавливать, реанимировать. И тогда туда будет уходить та энергетика, которая сегодня питает несистемный протест. Но это умный ответ.
Если же умного ответа не будет, а власти будут реагировать на протесты по-прежнему жестко, то движение вокруг Навального будет набирать силу. И сценарий для нынешней власти может быть весьма негативный, прогнозирует Кынев.
Евгений Минченко полагает: или надо запускать уличные протесты в публичную плоскость или же будет расти риск, что в какой-то момент протест станет неуправляемым.
Есть альтернатива: безлидерский протест
Алексей Левинсон вспоминает акции, прокатившиеся по всему миру в 2012 году. Тогда, по его словам, намечалась очень интересная форма общественных протестов - безлидерской оппозиции.
Алексей Левинсон,
руководитель отдела социокультурных исследований "Левада-центра":
Я лично считаю ее более высокой формой, чем вождистская, лидерская. На сию минуту мы этого не видим. Увидим или нет? Не знаю. Если она будет лидерской, это будут прения двух фигур. И будет идея, что Навальный станет президентом, что многих ужасает.
А если она будет безлидерской, то, может быть, мы получим какой-то интересный, перспективный вариант развития нашей истории.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.