Эксперты: почему Навальный объединяет людей и что будет с протестами дальше?

Это способ общения элитных групп

На вопрос, кто он такой, мистер Навальный, ответов можно найти много. От полушутливых: он вождь хомячков и толстенный тролль зажравшихся чиновников и госкорпораций, как его характеризует ресурс Lurkmore, до характеристик, сформулированных в духе 1930-х годов: агент мировой буржуазии (в лице США) и т.п.

Свой ответ представил на конференции известный политолог и политтехнолог Евгений Минченко. Алексей Навальный — это, по его мнению, и политик-популист, который решает свои задачи, а еще это рупор элитных групп, которые с его помощью выясняют между собой отношения.

Евгений Минченко,

руководитель холдинга "Minchenko consulting":

Как было написано в одном в школьном сочинении: "Мария Петровна имела сношения с Дубровским через дупло". Вот это дупло, через которые "имеют сношения" члены Политбюро 2.0 (модель "Политбюро 2.0" описывает неформальную систему управления Россией, структуру согласования интересов основных элитных кланов, в которой арбитром является президент страны. — Прим. altapress.ru). — это и есть Алексей Навальный.

Евгений Минченко утверждает: выяснение отношений между элитными группами в публичной плоскости в России табуировано. И Навальный, как почтальон, носит "черные метки" от одной группы к другой. За ним стоят интересы групп, и "либо эти интересы будут удовлетворены, либо эти группы будут уничтожены", - полагает Минченко.

Евгений Минченко,

руководитель холдинга "Minchenko consulting":

Другое дело, что он сам-то считает, что перерастет эту роль рано или поздно… На самом деле он уже ее перерос. Я думаю, что после мартовских протестов он как минимум во вторую политическую лигу вошел. А может быть, уже и в первую. Ну, в высшей лиге у нас один человек — Владимир Путин.

Навальный — харизматический вождь

Социолог Алексей Левинсон обратил внимание на одно серьезное обстоятельство, высказанное публицистом и социологом Любовью Борусяк: среди нынешних политиков есть только два интересных публике персонажа. На одной стороне — президент Владимир Путин, на противоположной — Алексей Навальный.

Ну, нет у нас других, столь же заметных оппозиционных политиков, как он: популярность других, как показывают соцопросы, пренебрежимо мала.

Однако есть у этих противоположностей одно общее качество: для своих сторонников оба они — харизматические вожди.

Алексей Левинсон,

руководитель отдела социокультурных исследований "Левада-центра":

И Путин со своим народом и Навальный с теми, кто за ним пошел, находятся в очень специфических отношениях: эти отношения вождистские, харизматические. Когда Навальный перекинул с проспекта Сахарова на Тверскую улицу (Навальный срочно перенес митинг 12 июня с одного места на другое в связи с тем, что не смог найти подрядчика, который установил бы сцену и звук. — Прим. altapress.ru) неизвестное количество тысяч человек просто одним словом, это значит, что там установились именно такие отношения.

Почему он популярен?

Между тем, у Навального нет великой идеи, за которой могли бы пойти массы. Он не обещает землю крестьянам, фабрики рабочим и каждой семье по благоустроенной квартире. Кажется, все, о чем он говорит людям, содержится в одном слове: воруют. Но кого в России этим удивишь?

Евгений Минченко,

руководитель холдинга "Minchenko consulting":

Протестная повестка это хорошо, а где содержание, где идея? Правильно выстроенное содержание —- ключ к успеху.

Тем не менее, популярность его растет. И участники конференции высказали свои версии, почему это происходит.

Это свидетельство фрустрации общества

Политолог Александр Кынев полагает: наше общество находится в глубочайшей внутренней фрустрации (это когда желания сильно не совпадают с возможностями). Растет апатия и пессимизм. Иначе говоря, чиновники решают собственные проблемы, депутаты представляют узкий круг россиян, суд защищает сильных.

Нет, в Госдуме, конечно, есть неплохие и влиятельные депутаты, которые прекрасно работали в регионах и имеют реальную общественную поддержку. Но система не разрешает им "сделать шаг из строя, это чревато личными неприятностями", говорит политолог.

Словом, люди объединяются вокруг Навального, потому что он-то как раз и дает людям надежду, что выход есть, а он, не будучи выходцем из системы, их интересы и будет представлять.

Александр Кынев,

доцент департамента политической науки Высшей школы экономики:

Люди теряют надежду на то, что в их личной жизни может что-то измениться, что их кто-то защитит, что из ситуации есть вообще какой-то выход. Одни реагируют на это более организованно, более интеллектуально просто в силу возраста, умения и всего остального. А другие, менее образованные, реагируют по-другому. Мы наблюдаем рост бытового насилия, убийства (Кынев приводит в пример массовые бытовые убийств в Тверской области и июньский инцидент в подмосковном Кратово. —Прим. altapress.ru), самосуд и так далее. Это распад ткани общественной жизни, когда формальные институты и субиниституты никого не выражают и граждане либо вершат самосуд, либо пытаются объединяться по-своему параллельно. Объединение людей вокруг Навального - только часть этого процесса.

Алексей Левинсон говорит примерно о том же: Навальный оседлал диффузную волну протеста, объединил людей, которые чувствуют: "здесь что-то не так, ребята, мы живем не так".

Это результат отсутствия публичной политики

Политолог Татьяна Ворожейкина сама была участником двух протестных акций — 26 марта и 12 июня. Она рассказывает: отнюдь не все там были сторонниками Навального. Наоборот: многие были настроены к нему весьма скептически.

"Вокруг него коалиция, это абсолютно очевидно", — согласен и Александр Кынев. "Я очень далек от мысли, что все, кто пошли за Навальным, борцы с коррупцией или даже обожатели Навального как такового", — добавляет Алексей Левинсон.

Татьяна Ворожейкина,

преподаватель Московской высшей школы социальных и экономический наук:

Но им ничего не остается, потому что других политиков нет. И это проблема не Навального, а проблема отсутствия других, проблема того, почему другие не обладают способности к созыву людей. Протест остается по форме вождистским, потому что остальное политическое поле или вытоптано, или те, кто на нем остается (и это моя главная претензия к партии "Яблоко"), заняли позицию стояния в белых одеждах на обочине и провозглашения того, почему им это не нравится.

Политолог обратила внимание еще и на то, что многие участники акций (и прежде всего молодые) говорили об унижении их достоинства. Против этого они, собственно, и выходили на акции.

Татьяна Ворожейкина,

преподаватель Московской высшей школы социальных и экономический наук:

Это в первую очередь моральный протест, нежелание людей дальше жить в ситуации, которую они воспринимают как унижение их достоинства. Участники акций в Москве — это люди, четко понимающие свои интересы, которые никак не могут быть представлены в рамках этой политической системы. То, что происходит в политической жизни, это, по их мнению, не политика, это закулисная и подковерная борьба. А они требуют публичной политики и публичного отстаивания собственных интересов.

Он хорошо использует современные каналы коммуникаций

Евгений Минченко причины популярности видит еще и в другом: Навальный умело использовал современные каналы коммуникаций, включая, скажем, канал Youtube. Многоканальность коммуникаций — это, вообще, новая реальность, которая создает невиданные раньше возможности, включая возможности прорыва любой информационной блокады, говорит эксперт.

Евгений Минченко,

руководитель холдинга "Minchenko consulting":

Знаете кто политик номер один в Youtube? Алексей Навальный. Отмобилизованные сетевые структуры — один из рычагов, которые могут кардинально менять ситуацию.

Кстати, политик №2 в том же Youtube — олигарх Алишер Усманов, считает Минченко.

К чему приводит силовое решение?

А вот тот факт, что власть пошла на "силовое выталкивание" протестующих, это грубая ошибка, полагает Кынев.

Александр Кынев,

доцент департамента политической науки Высшей школы экономики:

Чувство меры отказывает. Понимание есть, что перебарщиваем, но в итоге все равно перебарщиваем.

Между тем, силовые методы уже сегодня имеют результаты, на которые вряд ли рассчитывали власти.

Татьяна Ворожейкина,

преподаватель Московской высшей школы социальных и экономический наук:

26 марта я обратила внимание, что попытки скандировать в толпе лозунг "Навальный - наш президент" вызывали зашикивание. Люди кричали: "Мы не за этим сюда пришли". 12 июня зашикивания уже не было, главный лозунг был "Свободу Навальному". И он имел под собой реальные причины, потому что Навального сцапали на выходе из подъезда.

Прогнозы: что будет дальше?

Будет ли Навальный и дальше объединять людей? Многое зависит от того, насколько широкой будет коалиция, как поведет себя сам Навальный, и как на движение будет реагировать власть .

Александр Кынев,

доцент департамента политической науки Высшей школы экономики:

Это зависит от многих субъективных вещей — от его личного умения, от умения его команды, способности договариваться. От того, как будет вести себя власть. Умная власть должна создавать какие-то легальные альтернативы. Чтобы оживить партийную систему, надо часть ликвидированных институтов восстанавливать, реанимировать. И тогда туда будет уходить та энергетика, которая сегодня питает несистемный протест. Но это умный ответ.

Если же умного ответа не будет, а власти будут реагировать на протесты по-прежнему жестко, то движение вокруг Навального будет набирать силу. И сценарий для нынешней власти может быть весьма негативный, прогнозирует Кынев.

Евгений Минченко полагает: или надо запускать уличные протесты в публичную плоскость или же будет расти риск, что в какой-то момент протест станет неуправляемым.

Есть альтернатива: безлидерский протест

Алексей Левинсон вспоминает акции, прокатившиеся по всему миру в 2012 году. Тогда, по его словам, намечалась очень интересная форма общественных протестов - безлидерской оппозиции.

Алексей Левинсон,

руководитель отдела социокультурных исследований "Левада-центра":