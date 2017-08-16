Стало известно, когда выйдет программа Андрея Малахова на "второй кнопке"

Малахов уже встретился с новым рабочим коллективом, сообщает "Ридус". На новом месте работы у знаменитого телеведущего станет значительно больше. На "России 1" Малахов станет сопродюсером ряда проектов, уточняет РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Не исключено, что на "России-1" появится аналог программы "Сегодня вечером", которую Малахов вел на Первом канале.

Уход Малахова с "первой кнопки" стал одной из самых обсуждаемых тем нескольких последних недель. В понедельник, 14 августа, ток-шоу впервые вышло без своего звездного ведущего. Выпуск был посвящен карьере Малахова на телевидении, вел его Дмитрий Борисов, пишет ura.ru.

Причины, по которым ведущий ушел с Первого канала, где он отработал 21 год, доподлинно неизвестны. В числе версий увольнения: Малахов не договорился с новым продюсером, что телеведущему отказали в декретном отпуске. Супруга актера Никиты Джигурда Марина Анисина и вовсе заявляла, что Малахова уволили после того, как она направила жалобу на "Пусть говорят" президенту РФ Владимиру Путину. Редактор отдела культуры журнала "Огонек" Андрей Архангельский в беседе высказывал мнение, что до увольнения Малахова довела Диана Шурыгина.

Шоу "Прямой эфир" на данный момент ведет Борис Корчевников. Он дорабатывает на своей должности до конца лета, после чего планирует сосредоточиться на работе генерального директора и генерального продюсера общественного православного канала "Спас", пишет РБК.

Команда "Пусть говорят" переходит работать в программу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".