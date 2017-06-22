Отец "пьяного мальчика" прокомментировал результаты повторной экспертизы

"Разве это по закону? Они для начала мне должны были сообщить или как?" — сказал Шимко. По его словам, алкоголь могли закачать в печень уже мертвого ребенка.

"Все слова Клейменова (эксперта, который установил, что алкоголь попал в организм мальчика еще при жизни) были направлены на подготовку общественного мнения. Слишком уверенно он говорил", — отметил отец ребенка.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев подтвердил, что результаты повторной судебно-медицинской экспертизы крови мальчика, сбитого насмерть женщиной на автомобиле в Подмосковье, совпадают с первыми результатами, когда были получены данные о наличии в его крови алкоголя.

В свою очередь, руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Московской области ходатайствовать перед прокуратурой о передаче ведомству уголовного дела о ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, пишет polit.ru.