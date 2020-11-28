А жизнь продолжается. Очередная южнокорейская группа бьет рекорды на YouTube

Лидером неофициального мирового хит-парада по просмотрам видеоклипов в сервисе YouTube на этой неделе стала южнокорейская группа BTS с песней «А жизнь продолжается (Life is go on). Его посмотрели уже 150 млн раз.

Видеоклип "А жизнь продолжается" южнокорейской группы BTS.

Музыканты решили таким образом показать, что коронавирус не остановит нормальное человеческое общение между родными и друзьями.

В клипе они занимаются своими делами, а в конце собираются на пустом стадион для исполнения песни-гимна, сообщает телеканал «Мир»

Группа BTS не пользуется большой популярностью в России, тем не менее ее отдельные хиты известны поклонникам музыки.

Так, выпущенный летом клип на песню Dynamite из нового альбома побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа.