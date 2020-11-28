А жизнь продолжается. Очередная южнокорейская группа бьет рекорды на YouTube

Музыканты решили таким образом показать, что коронавирус не остановит нормальное человеческое общение между родными и друзьями.
В клипе они занимаются своими делами, а в конце собираются на пустом стадион для исполнения песни-гимна, сообщает телеканал «Мир»
Группа BTS не пользуется большой популярностью в России, тем не менее ее отдельные хиты известны поклонникам музыки.
Так, выпущенный летом клип на песню Dynamite из нового альбома побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа.