Жуткий клип «Би-2» о бойне в церкви набрал более 100 тысяч просмотров за семь часов

Режиссером, автором сценария и креативным продюсером выступил Владимир Беседин. За 7 часов его работа набрала более 100 тыс. просмотров.

При написании сценария режиссер вдохновлялся «Сиянием» Стенли Кубрика и «Психо» Альфреда Хичкока. Об этом он рассказал в интервью изданию НСН.

Сами же музыканты отмечают, что это их самый масштабный клип. «Съёмки велись в четырёх разных локациях на протяжении пяти дней, а суммарно в них было задействовано более двухсот человек», — написала группа в своем Instagram-аккаунте.

Поклонникам группы новый видеоролик пришелся по вкусу.

«В клипе Би-2 больше режиссуры и драматизма, чем во всем российском кино», — отмечают комментаторы.