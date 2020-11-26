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Жуткий клип «Би-2» о бойне в церкви набрал более 100 тысяч просмотров за семь часов

25 ноября российская группа «Би-2» представила клип на свой новый сингл «Бог проклятых». Премьера ролика состоялась на видеохостинге YouTube.

Би-2 — Бог проклятых
Би-2 — Бог проклятых
Скрин видео @b2band

Режиссером, автором сценария и креативным продюсером выступил Владимир Беседин. За 7 часов его работа набрала более 100 тыс. просмотров.

При написании сценария режиссер вдохновлялся «Сиянием» Стенли Кубрика и «Психо» Альфреда Хичкока. Об этом он рассказал в интервью изданию НСН.

Сами же музыканты отмечают, что это их самый масштабный клип. «Съёмки велись в четырёх разных локациях на протяжении пяти дней, а суммарно в них было задействовано более двухсот человек», — написала группа в своем Instagram-аккаунте.

Поклонникам группы новый видеоролик пришелся по вкусу.

«В клипе Би-2 больше режиссуры и драматизма, чем во всем российском кино», — отмечают комментаторы.

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