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Барнаульский народный театр объявил набор

2019/09/18 11:13

Народный коллектив Алтайского края, театральная мастерская "Homo Artisticus" приглашает на "кастинг" всех, кто желает заниматься актерским мастерством.

Театральная мастерская Homo Artisticus
Театральная мастерская Homo Artisticus

На набор обязательно нужно подготовить стихотворение, басню и отрывок из прозы. С собой иметь сменную обувь.

Театральную мастерскую в 2013 году на базе АлтГУ создал студент факультета психологии и педагогики Кирилл Скобелин. Режиссер «Homo Artisticus» — студентка театрального института имени Бориса Щукина (Москва), педагог краевого колледжа культуры Татьяна Стибунова.

Со времени своего создания мастерская поставила больше двух десятков спектаклей и принимала участие в известных театральных фестивалях по всей России. Ежегодно «Homo Artisticus» проводит собственный театральный конкурс «Облепиха». Новый сезон мастерская открыла премьерой спектакля по произведениям алтайских авторов.

Набор пройдет 24 и 25 сентября в 19:00 и 29 сентября в 16:00, в актовом зале АлтГУ в корпусе на пр. Социалистическом, 68а.

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