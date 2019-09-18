Барнаульский народный театр объявил набор

Народный коллектив Алтайского края, театральная мастерская "Homo Artisticus" приглашает на "кастинг" всех, кто желает заниматься актерским мастерством.

На набор обязательно нужно подготовить стихотворение, басню и отрывок из прозы. С собой иметь сменную обувь.

Театральную мастерскую в 2013 году на базе АлтГУ создал студент факультета психологии и педагогики Кирилл Скобелин. Режиссер «Homo Artisticus» — студентка театрального института имени Бориса Щукина (Москва), педагог краевого колледжа культуры Татьяна Стибунова.

Со времени своего создания мастерская поставила больше двух десятков спектаклей и принимала участие в известных театральных фестивалях по всей России. Ежегодно «Homo Artisticus» проводит собственный театральный конкурс «Облепиха». Новый сезон мастерская открыла премьерой спектакля по произведениям алтайских авторов.



Набор пройдет 24 и 25 сентября в 19:00 и 29 сентября в 16:00, в актовом зале АлтГУ в корпусе на пр. Социалистическом, 68а.