Барнаульцам расскажут, как путешествовать по Африке и забраться на Килиманджаро

13 мая в Барнауле руководитель клуба «Вектор приключений» Евгений Родионов проведет встречу со всеми желающими и расскажет, как посетил Африку.

Родионов объяснит особенности африканского туризма и поделится своим опытом.

В частности, он расскажет, восхождении алтайских путешественников на Килиманджаро, которое случилось пять лет назад.

Подъем на вершину одного из трех красивейших вулканов планеты начинается в тропиках, а заканчивается на заснеженном плато. Группа Евгения Родионова успешно взяла высоту в 5895 метров, пишет «ВизитАлтай».

Участники встречи узнают, как спланировать такое приключение, чего оно потребует от путешественника и во сколько обойдется.

Встреча пройдет в игровой зоне «Затерянный мир» торгового центра «Заря» по адресу: ул. Власихинская, 166. Начало в 19:00.

Ранее в «Бирюзовой Катуни» прошел праздник «Цветение маральника». Фоторепортаж altapress.ru смотрите здесь.