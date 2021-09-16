Барнаульцев зовут бесплатно смотреть в телескоп на Луну, Юпитер и Сатурн

17 и 18 сентября барнаульский планетарий устроит астрономические наблюдения. Любой желающий сможет посмотреть в телескоп на Луну, Юпитер и Сатурн.

Наблюдения будут проходить у здания планетария в парке «Изумрудный» с 20:30 до 23:00 вечера, при условии ясной безоблачной погоды.

Также в самом планетарии можно будет посмотреть вечерние полнокупольные программы, посвященные изучению планет.

17 сентября в 20:00 здесь покажут фильм «За краем небес» — в нем расскажут о Сатурне, его кольцах и спутнике Титане.

18 сентября в 20:00 — программа «Удивительное путешествие по Солнечной системе», в которой раскроют все секреты Марса, Венеры и других уголках нашей системы.

Астрономические наблюдения проходят бесплатно, цена билета за полнокупольную программу — 100−150 рублей.

Напомним, что до конца года барнаульский планетарий должен переехать в здание бывшего кинотеатра «Родина» — сейчас для «звездного дома» там делают специальный ремонт.

Завершить строительные работы планируют 30 сентября.