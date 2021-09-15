Барнаульцев зовут на душевный вечер музыки советских композиторов

29 сентября Барнаульский духовой оркестр исполнит концерт «Осенние мотивы». В программе — эстрадные произведения советских и зарубежных композиторов.

Зрители смогут услышать и поностальгировать под музыку Эшпая, Дунаевского, Потёмкина, Космы, Бонфы, Мендела. Традиционная музыка духовых оркестров и песни будут посвящены яркому времени года — осени.

Солисты — Светлана Калужских (вокал), Антон Концеба (вокал), Иван Наумов (флюгельгорн) и Вадим Глушков (саксофон). Дирижёр — Всеволод Жуков. Художественный руководитель и главный дирижёр Александр Онищенко.

Концерт состоится в концертном зале АГИК (пр.Ленина, 66). Начало в 18:30. Цена билета — 250 рублей.