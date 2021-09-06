В концертном зале «Сибирь» рассказали, когда откроют новый сезон и чем удивят барнаульских зрителей

Сезон оркестра «Сибирь» стартует 2 и 3 октября. На концерте, посвященному Дню музыки, выступит московский солист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Гладков.
7 октября в сопровождении Русского камерного оркестра выступит ансамбль народного танца «Вдохновение».
Шедевры мировой классики и оригинальные произведения прозвучат 9 октября на концерте «Волшебных струн очарованье». Солистки оркестра «Сибирь» — Елена Степанова и Ольга Терехова (домра).
Популярный певец Лев Шапиро вместе с солисткой музыкального театра Викторией Гальцевой, певцом Петром Винсом и другими исполнителями выступит 22 октября.
Романсы и песни русских композиторов XIX — XX века в исполнении оркестра «Сибирь» и вокалистов ансамбля «Алтай» прозвучат 23 октября.
Любимая барнаульцами концертная программа «Золото русского рока» пройдет 27 октября. Оркестр сыграет хиты отечественных рок-групп «ДДТ», «Чиж», «Ленинград», «Сплин», «Аквариум» и других.
30 октября в концертном зале исполнят произведения Дворжака и Чайковского.
Билеты можно приобрести на сайте barnaul.kassy.ru.