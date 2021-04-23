Барнаульцев зовут посмотреть в телескоп Луну и Марс

Наблюдения устроят на астроплощадке планетария, при условии ясной погоды.
Также в пятницу и субботу пройдут вечерние сеансы полнокупольных программ.
23 апреля в 20:00 посетителям раскроют «тайну красной планеты» и покажут крупнейшие марсианские долины. В 21:00 всех ждут на удивительное путешествие по Солнечной системе — из нее можно узнать, почему Венера такая горячая и что происходит на окраине системы.
24 апреля в 20:00 любителям космоса расскажут о фазах Луны и ее влиянии на Землю. В 21:00 снова повторят программу о Марсе.
Вход — 100−150 рублей.