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Барнаульцев зовут посмотреть в телескоп Луну и Марс

23 и 24 апреля в барнаульском планетарии устроят «Вечера асфальтовой астрономии». Все любители космоса смогут понаблюдать за Луной и Марсом через специальные приборы.

Марс. Планета. Поверхность
Марс. Планета. Поверхность
СС0

Наблюдения устроят на астроплощадке планетария, при условии ясной погоды.

Также в пятницу и субботу пройдут вечерние сеансы полнокупольных программ.

23 апреля в 20:00 посетителям раскроют «тайну красной планеты» и покажут крупнейшие марсианские долины. В 21:00 всех ждут на удивительное путешествие по Солнечной системе — из нее можно узнать, почему Венера такая горячая и что происходит на окраине системы.

24 апреля в 20:00 любителям космоса расскажут о фазах Луны и ее влиянии на Землю. В 21:00 снова повторят программу о Марсе.

Вход — 100−150 рублей.

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