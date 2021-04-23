Барнаульцев зовут посмотреть в телескоп Луну и Марс

23 и 24 апреля в барнаульском планетарии устроят «Вечера асфальтовой астрономии». Все любители космоса смогут понаблюдать за Луной и Марсом через специальные приборы.

Наблюдения устроят на астроплощадке планетария, при условии ясной погоды.

Также в пятницу и субботу пройдут вечерние сеансы полнокупольных программ.

23 апреля в 20:00 посетителям раскроют «тайну красной планеты» и покажут крупнейшие марсианские долины. В 21:00 всех ждут на удивительное путешествие по Солнечной системе — из нее можно узнать, почему Венера такая горячая и что происходит на окраине системы.

24 апреля в 20:00 любителям космоса расскажут о фазах Луны и ее влиянии на Землю. В 21:00 снова повторят программу о Марсе.

Вход — 100−150 рублей.