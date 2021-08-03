Барнаульцев зовут прогуляться по старым улицам и узнать об архитектурных стилях города

Художественный музей Алтайского края возобновил свой формат пешеходных экскурсий «Архитектурные стили Барнаула». Прогулки будут проводиться еженедельно по четвергам в 18:00.

Горожанам предлагают пройтись от Демидовской площади до здания художественного музея на ул. М. Горького, пройдя основные места на исторической карте города.

«Приглашаем всех желающих прогуляться по улочкам старого города, насладиться загадочной атмосферой прошлого, по-новому взглянуть на привычный облик улиц и ещё раз влюбиться в свой город. Наши экскурсии расширят ваш кругозор об архитектурных стилях Барнаула, сделают акцент на отдельных элементах построек и истории бытования зданий», — рассказали в музее.

Прогулка длится 1 час 20 минут. Стоимость — 150 рублей. Обязательно необходима запись по телефону — 8 (3852) 50-22-24 .

8 августа барнаульцам также предлагают прокатиться на теплоходе и узнать от археолога, какие интересные и ценные находки можно обнаружить в собственном саду или на берегу Оби.