«Чиж & Со» исполнит в Барнауле свои лучшие хиты

Лидер группы Сергей Чиграков начал играть в различных командах с 14 лет.

Однако путь на большую сцену начался для Чижа в 1993 году с переезда в Питер. Там при моральной поддержке Бориса Гребенщикова и музыкантов ДДТ была записана первая пластинка Чижа вышедшая на виниле.

«Чиж & Со» сразу же начинает активно концертировать, летом 1994-го записывает свой первый альбом «Перекресток» и мгновенно получает известность, их песни постоянно звучат на всех радиостанциях.

Cледующий альбом группы «Чиж&Со» «О любви», записанный в 1995-ом, поднял группу на вершину популярности. Потом были альбомы «Эрогенная зона» и «Полонез», а в 1998-ом — «Новый Иерусалим». Его открыли несколько новых песен «Я подобно собаке», «Еду, еду», «На двоих», а заканчивался он прекрасным «Урал Байкер Блюзом».

В 1999-ом в Питере презентовали альбома «Нечего Терять» — 11 песен и 3 «альтернативные версии». Многие утверждают, что он стал лучшим альбомом из всех вышедших у «Чиж & Со».

Группа продолжает активно гастролировать и радовать поклонников своими лучшими хитами.

Погрузиться в ностальгию можно будет в ДК Моторостроителей. Начало концерта в 19:00. Билеты в продаже, цена — 2100−3500 рублей.

Какие звезды еще приедут в Барнаул этой осенью — смотрите здесь.