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Первый роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» издадут на русском языке

В ноябре на полках в российских книжных магазинах появится дебютная книга Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», переведенная на русский язык. Выпустит ее издательство Individuum.

Кадр из фильма «Однажды в Голливуде».
Кадр из фильма «Однажды в Голливуде».
kinopoisk.ru

Также роман знаменитого американского режиссера будет доступен в электронной и аудиоверсии на Bookmate, пишет «Афиша Daily».

«Однажды в Голливуде» по-новому раскроет события одноименного фильма Тарантино, расширит сюжетное пространство кинокартины о некогда популярном актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Книгу переведут Сергей Карпов и Алексей Поляринов — они же занимались совместным переводом «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса и «Муравечества» Чарли Кауфмана.

Дебютный роман Тарантино вышел в июне этого года сразу же стал бестселлером по версии New York Times и книгой № 1 на Amazon.

По мнению критиков, книга у режиссера оказалась «неприлично хороша». В частности, добрая часть издания посвящена истории и искусству кино в целом. А еще он полон музыки, женских ног (своеобразный фетиш режиссера) и крепких словечек.

Напомним, что фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино вышел в 2019 году. Картина была номинирована на пять премий «Золотой глобус», десять премий BAFTA и десять «Оскаров».

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