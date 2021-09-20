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Дух настоящего праздника. Как в Барнауле открыли театральный Золотухинский фестиваль

18 сентября в Молодежном театре Алтая открыли четвертый театральный Золотухинский фестиваль. Всю неделю в Барнауле будут идти спектакли региональных гостей. Хедлайнером фестиваля по традиции станет столичный театр на Таганке.

В Барнауле стартовал четвертый фестиваль им. Золотухина
В Барнауле стартовал четвертый фестиваль им. Золотухина
Дмитрий Лямзин

Фестиваль открыли красочным цирковым представлением на крыльце. В здании играла живая музыка.

На открытии побывал губернатор Виктор Томенко. Он отметил, что фестиваль по понятным всем причинам был отменен в прошлом году, зато в этом он удачно совпал с 80-летним юбилеем Валерия Золотухина.

«У оргкомитета и дирекции фестиваля были сомнения по поводу того, в какой формате проводить фестиваль, потому что мы до сих пор работаем в условиях ограничений. Но все-таки решили провести его в очной форме, потому что фестиваль — это праздник, встреча людей. возможность показать спектакль зрителю. Онлайн всего это не заменит», — рассказала журналистам министр культуры Елена Безрукова.

В первый же день на сцене МТА показали спектакль «Обыкновенная история» Кемеровского ТЮЗа по одноименному произведению Гончарова.

Происходящие по сюжету события — переезд молодого деревенского парня в столичный Санкт-Петербург — перенесли в наше время, подчеркнув тем самым актуальность книги.

В Барнауле стартовал четвертый фестиваль им. Золотухина
В Барнауле стартовал четвертый фестиваль им. Золотухина
Дмитрий Лямзин
В Барнауле стартовал четвертый фестиваль им. Золотухина
В Барнауле стартовал четвертый фестиваль им. Золотухина
Дмитрий Лямзин
В Барнауле стартовал четвертый фестиваль им. Золотухина
В Барнауле стартовал четвертый фестиваль им. Золотухина
Дмитрий Лямзин

Всего в конкурсной программе примут участие 11 спектаклей, 2 из которых — это постановки МТА и алтайской драмы. Их отобрали из 50-ти заявок со всей страны. Посмотреть полную программу Золотухинского фестиваля можно здесь.

Оценивать их будет экспертное жюри во главе с известным театроведом и арт-директором Центра имени Вс. Мейерхольда Еленой Ковальской. Она рассказала, на что в первую очередь жюри будут обращать внимание.

«Мотивированность создателей спектакля. Если при его просмотре ты понимаешь, что они не могли не сделать его, то это дорогого стоит. Мотивированность оценивается чувственно, и в этом смысле главными экспертами являются зрителями, они невероятно чутко реагируют. Поэтому мы будем поглядывать по сторонам», — рассказала Ковальская.

В Барнауле стартовал четвертый фестиваль им. Золотухина
В Барнауле стартовал четвертый фестиваль им. Золотухина
Дмитрий Лямзин

В состав судей в этом году также вошел художественный руководитель Красноярского театра юного зрителя роман Роман Феодори — в 2010 году он работал главным режиссером в алтайской драме, а его спектакль «Мамаша Кураж» получил спецприз «Золотой маски».

Завершится фестиваль 24 сентября трагикомедией «Горка» по пьесе Алексея Житковского в постановке режиссера Данила Чащина, которого барнаульский зритель уже знает по спектаклю «Интуиция» также в алтайской драме.

В Барнауле стартовал четвертый фестиваль им. Золотухина
В Барнауле стартовал четвертый фестиваль им. Золотухина
Дмитрий Лямзин

После спектакля пройдет торжественная церемония закрытия, на которой объявят победителей. Всего предусмотрено девять наград — Гран-При фестиваля, приз за лучшую женскую и мужскую роль, лучшая сценография и так далее.

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