На барнаульском пляже устроят зрелищные гонки на снегоходах и сноубайках

8 января на городском пляже в Барнауле пройдут первые гонки на снегоходах и сноубайках. Участникам обещают «космический призовой фонд».

Участников поделят на две категории — «любители» и «профессионалы». В номинации «фристайл» жюри будут оценивать лучший прыжок.

«Бешеная атмосфера, съемки для „Матч ТВ“, горячие угощения и натопленная баня после заездов обещаны участникам гонки ALFAMAN SNOWMO. „Победители получат все“ — интригуют проектировщики фестиваля зимних видов спорта», — сообщает «Визиталтай».

Всем желающим принять участие обещают большое количество снега на трассе, теплые раздевалки и горячий чай. Чтобы принять участие в гонках, нужно заплатить оргвзнос на сайте спортивного фестиваля — «любителям» 5 тыс. рублей, «профи» — 7 тыс. рублей.

Зрителей на гонки пускать не будут — в крае все еще действуют ограничения на массовые мероприятия. Соревнования с 12:00 будут транслировать онлайн в центр города, на большом экране Дворца спорта «Титов Арена».

Также эфир будет вестись на YouTube-канале турниров ALFAMAN.