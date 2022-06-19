Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

HBO снимет сериал про Джона Сноу из «Игры престолов»

HBO снимет сиквел сериала «Игра престолов» про одного из главных героев — Джона Сноу, пишет «Лента».

Джон Сноу.
Джон Сноу.
кадр из сериала "Игра престолов"

Проект носит название «Престолы», пока что он находится на этапе разработки.

Действие в сиквеле будет разворачиваться после основного сюжета, показанного в восьмом сезоне оригинального сериала.

По информации The Hollywood Reporter, роль Джона Сноу снова исполнит актер Кит Харингтон, который был дважды номинирован на премию Emmy в номинациях «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» и «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале».

«Престолы» будет седьмым проектом HBO, посвященным вселенной «Игры престолов».

Так, в августе выйдет сериал «Драконы», который покажет события, произошедшие за 200 лет до основных действий в «Игре престолов».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене