HBO снимет сериал про Джона Сноу из «Игры престолов»

HBO снимет сиквел сериала «Игра престолов» про одного из главных героев — Джона Сноу, пишет «Лента».

Проект носит название «Престолы», пока что он находится на этапе разработки.

Действие в сиквеле будет разворачиваться после основного сюжета, показанного в восьмом сезоне оригинального сериала.

По информации The Hollywood Reporter, роль Джона Сноу снова исполнит актер Кит Харингтон, который был дважды номинирован на премию Emmy в номинациях «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» и «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале».

«Престолы» будет седьмым проектом HBO, посвященным вселенной «Игры престолов».

Так, в августе выйдет сериал «Драконы», который покажет события, произошедшие за 200 лет до основных действий в «Игре престолов».