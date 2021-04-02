Известный барнаульский историк расскажет об истории и судьбе речного вокзала

Историк Данил Дегтярев проведет экскурсию, в которой расскажет о «водных воротах» Барнаула.

Дегтярев поведает о «великой судоходной Оби» и возникновении речного вокзала, который во многом изменил жизнь города.

«Для барнаульцев это особое место. Город пробивался к нему долгие десятилетия, мечтая о красивой набережной, о мосте через реку и о величавом пассажирском здании на ее берегу. Пробился, вдохнул полной грудью свежий речной ветерок — и замер. Замер в тревожном ожидании, ведь кто-то решил запереть „обские ворота“ железобетонной стеной», — пишет в своих соцсетях историк.

Экскурсия пройдет 4 апреля в 14:00. Продолжительность — 1 час. Точка сбора — набережная вокзала, у лестницы в Нагорный парк.

Вероятно, тематическая экскурсия навеяна последними событиями. Напомним, компания «Селф» в конце прошлого года выкупила под комплексную застройку здание бывшего речного вокзала и землю под ним. При этом они согласились оставить причал и пункт для продажи билетов на том же месте.

Застройщик подписал с речным предприятием договор аренды территории, где находится место швартовки и будка с билетером, сроком на год. Гендиректор речпорта Александр Крук рассказал, что «пока все будет по-старому», навигация начнется в плановом режиме.

Что конкретно будет строить «Селф» на месте речвокзала — жилой комплекс или административные здания — пока неизвестно.