Как пройдет фестиваль Евдокимова на Алтае: полная программа

1-4 августа в поселке Верх-Обском Алтайского края пройдет Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта "Земляки", посвященный памяти Михаила Евдокимова, сообщает "Алтайтурцентр".

На фестиваль приедут народные артисты России Александр Михайлов и Александр Панкратов-Черный. Фильмы с их участием — «Любовь и голуби», «Где находится Нофелет?», «Про бизнесмена Фому» — смогут посмотреть все желающие.

Также фестиваль Евдокимова посетят народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, заслуженный артист России Валерий Семин, Юрий Кузнецов-Таежный и Константин Евдокимов.

В этом году будет обширная детская программа: гала-концерт лауреатов конкурса «Радуга юных талантов Алтая», игровое и танцевально-развлекательное шоу. Также в Верх-Обском впервые пройдет краевой конкурс детского рисунка на асфальте. В нем примут участие дети из Быстроистокского, Смоленского, Петропавловского районов, Бийска, Барнаула, села Майма.

Спортивную программу в этом году дополнили соревнованиями по гиревому, городошному спорту и стритболу.

На «Земляки» приедут народные коллективы со всей России — из Челябинской, Новосибирской, Кемеровской, Московской областей, Ямало-Немецкого округа. Все они выступят 3 августа.

В заключительный день фестиваля, 4 августа, в Центре культуры и спорта выступят творческие коллективы Быстроистокского, Бийского и Смоленского районов.