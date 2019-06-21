Иди и смотри. Какие фильмы привезут на Шукшинский кинофестиваль в этом году

С 23 по 27 июля в Алтайском крае пройдет ХХI Шукшинский кинофестиваль. В конкурсную программу вошли 10 полнометражных фильмов. Программа получилась яркой, рассказываем о каждой ленте.

«Последнее испытание», реж. Алексей А. Петрухин ( драма , 2019 год)

Всероссийская премьера фильма. Картина отсылает к трагическим событиям: 23−26 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке в Москве террористами были захвачены в заложники зрители мюзикла «Норд-Ост».

В главных ролях снялись известные артисты: Ирина Купченко, Ирина Алферова, Андрей Мерзликин, Михаил Евланов, Елена Захарова и другие.

Режиссер Алексей Петрухин известен как продюсер картины «Вий» — самого кассового российского фильма 2014 года.

«Война Анны», реж. Алексей Федорченко ( драма , 2018 год)

Один из лучших фильмов 2018 года, который собрал почти все престижные российские кинопремии: «Золотой орел», «Ника», «Белый слон» и открыл конкурсную программу «Кинотавра».

Картину снял барнаульский оператор Алишер Хамидходжаев.

Вся семья главной героини — маленькой девочки Анны — погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остаётся в живых — мать закрыла её своим телом. Больше двух лет девочка живёт, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Выжить ей помогают воспоминания о родителях, доме, а также друг, который спасает её от полного одиночества.

В ролях: Марта Козлова, Любовь Ворожцова, Владимир Сапин.

«Ваш репетитор», реж. Антон Коломеец ( драма , 2018 год)

История взросления молодого человека. Первая любовь, первое предательство, первые разочарования.

В ролях: Наталья Вдовина, Алексей Сергеев, Максим Битюков, Владислав Коноплев. Одним из продюсеров картины выступил Валерий Тодоровский.

Фильм впервые был представлен на «Кинотавре».

«Облепиховое лето», реж. Виктор Алферов ( биография , драма , 2018 год)

Еще одна картина, где сыграл Андрей Мерзликин. Фильм о жизни и гибели великого советского драматурга Александра Вампилова. Это истории его семьи, отца, расстрелянного в 1938 году. В августе 1972-го, в облепиховое лето, Вампилов едет на Байкал, чтобы купить дом на озере. И остаётся там навсегда.

В ролях: Андрей Мерзликин, Сергей Агафонов, Сергей Каплунов, Полина Чернышева, Кирилл Рубцов.

«Глубокие реки», реж. Владимир Битоков ( драма , 2018 год)

Младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние с жителями соседнего посёлка, неумение членов семьи выразить свою любовь и понимание родным людям. И река, которая в любой момент разольётся и смоет стоящий на самом берегу отчий дом.

В ролях: Олег Гусейнов, Рустам Муратов, Мухамед Сабиев. Премьера фильма состоялась на «Кинотавре».

«Солдатик», реж. Виктория Фанасютина ( военная драма , 2018 год)

История о волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих родных, попал в действующую армию.

С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому почетному для него званию, стал настоящим защитником Родины.

В ролях: Андрей Андреев, Виктор Добронравов, Дарья Урсуляк.

«Интересная жизнь», реж. Анна Яновская ( комедия , драма , 2018 год)

Узнав о том, что в Якутии кинематографический бум, московский комедийный артист Алексей Юдников решает попытать своё счастье. Он пускается в волшебное путешествие, полное неожиданных встреч приключений, любви, открытий и потерь. Реальность открывается Алексею самым неожиданным образом.

В ролях: Алексей Юдников, Прокопий Ноговицын, Андрей Борисов, Сергей Потапов.

«Двое», реж. Тимофей Жалнин ( драма , 2018 год)

Молодые супруги Андрей и Надя теряются в глухой сибирской тайге. С этого момента начинается их сложный путь в борьбе с личными страхами и работой над ошибками прошлого, где тайга выступает метафорой жизни, в которой заблудились двое.

В ролях: Антон Момот, Татьяна Полосина, Александра Мареева, Андрей Щепочкин.

«Надо мною солнце не садится», реж. Любовь Борисова ( драма , комедия , 2019 год)

Поссорившись с отцом, Алтан приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но вскоре у Алтана появляется сосед — старик Байбал. Он приехал сюда доживать свои последние дни и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены.

Однажды парень узнает, что у Байбала в молодости пропала дочь. Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти ее, а заодно оттянуть день смерти.

В ролях: Иван Константинов, Степан Петров, Анатолий Кириллин, Елена Маркова.

«Лорик», реж. Алексей Злобин ( драма , 2018 год)

Совместный фильм Армении, Кипра, России, Швеции и Швейцарии. Актер по призванию и просто чудак Лорик, тезка великого Лоуренса Оливье, разгуливает по городу в театральных костюмах и декламирует монологи, вызывая смех и изумление. Но Лорик равнодушен к мнению окружающих, он не замечает происходящих вокруг перемен, и того, что театр, в котором он служит, стал никому не нужен и вот-вот закроется.

В ролях: Микаэл Погосян, Евгения Дмитриева, Ирэн Айвазян, Наринэ Григорян.

Где смотреть

Показы конкурсных фильмов пройдут в Барнауле в кинотеатре «Пионер», а также в новых сельских 3D кинозалах. Фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля покажут в кинотеатре «Мир». Подробное расписание киносеансов можно будет посмотреть в разделе «Афиша».