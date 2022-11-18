Каждому по барабану. На какие рок/металл-концерты можно сходить до конца ноября в Барнауле

А мы предлагаем вам сгонять на наиболее ожидаемые концерты тяжелой музыки в этом месяце.

Ценителям представляется возможность насладиться хорошим звучанием ударных, потрясти головой под глубокий звук гитары, послэймиться и вытрясти из себя все.

На просторах города нечасто можно сходить на концерт любимой группы. Иногда известные рок и метал-группы устраивают туры по России и можно подловить момент.

19 ноября «Нет ничего твоего«

Ребята исполняют музыку в жанре скрим-пост-метал с вкраплениями рэпа. На официальной странице группы говорится, что все их треки пропитаны антиутопическим настроением и атмосферой Сибири.

Концерт металлистов пройдет в «Che Guevara». Сбор гостей начнется с 18:00, а цена билетов — от 400 рублей.

Рок-концерт. vk.com/nothing_was_your_own

21 ноября «Ultar»

Еще одна сибирская группа, но уже из Красноярска. Свою музыку они преподносят в жанрах пост-блэк-метал, пост-метал и блэкгейз.

Встретить их можно будет в Hairy Lemon Pub d 20:00. Стоимость билетов начинается от 1000 рублей.

Рок-концерт. vk.com/ultar_band

23 ноября «Три дня дождя»

Достаточно популярная группа, основанная в Кызыле. Вокалист исполняет треки в жанрах альтернативы и рока. Многие знают группу по треку «Демоны».

Своих бесов они будут выпускать в «Опере» с 19:00. Билеты можно приобрести по цене от 2700 рублей.

Рок-концерт. vk.com/threedaysrain

27 ноября «Мураками»

Музыканты из Казани тоже не отстают. Свое творчество они исполняют в жанре поп-рок и альтернатива. Их треки не раз возглавляли «тематические» хит-парады.

Прийти послушать ребят можно в Hairy Lemon Pub. По времени ориентироваться стоит на 19:00. Билеты стоят 1300 рублей.

Рок-концерт. murakamiband.ru

30 ноября «Пикник»

Советская рок-группа из Санкт-Петербурга тоже посетит Барнаул, чтобы «тряхнуть стариной». Жанровая палитра исполнения разнообразна и многогранна: от психоделического рока до джаз-рока.

Свой концерт они дадут в Алтайском государственном музыкальном театре в 19:00. Цена билетов самая солидная в подборке — 4000 рублей.