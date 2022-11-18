Каждому по барабану. На какие рок/металл-концерты можно сходить до конца ноября в Барнауле

19 ноября «Нет ничего твоего«
Ребята исполняют музыку в жанре скрим-пост-метал с вкраплениями рэпа. На официальной странице группы говорится, что все их треки пропитаны антиутопическим настроением и атмосферой Сибири.
Концерт металлистов пройдет в «Che Guevara». Сбор гостей начнется с 18:00, а цена билетов — от 400 рублей.
21 ноября «Ultar»
Еще одна сибирская группа, но уже из Красноярска. Свою музыку они преподносят в жанрах пост-блэк-метал, пост-метал и блэкгейз.
Встретить их можно будет в Hairy Lemon Pub d 20:00. Стоимость билетов начинается от 1000 рублей.
23 ноября «Три дня дождя»
Достаточно популярная группа, основанная в Кызыле. Вокалист исполняет треки в жанрах альтернативы и рока. Многие знают группу по треку «Демоны».
Своих бесов они будут выпускать в «Опере» с 19:00. Билеты можно приобрести по цене от 2700 рублей.
27 ноября «Мураками»
Музыканты из Казани тоже не отстают. Свое творчество они исполняют в жанре поп-рок и альтернатива. Их треки не раз возглавляли «тематические» хит-парады.
Прийти послушать ребят можно в Hairy Lemon Pub. По времени ориентироваться стоит на 19:00. Билеты стоят 1300 рублей.
30 ноября «Пикник»
Советская рок-группа из Санкт-Петербурга тоже посетит Барнаул, чтобы «тряхнуть стариной». Жанровая палитра исполнения разнообразна и многогранна: от психоделического рока до джаз-рока.
Свой концерт они дадут в Алтайском государственном музыкальном театре в 19:00. Цена билетов самая солидная в подборке — 4000 рублей.