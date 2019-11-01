Куда пойти в Барнауле на предпраздничные выходные, 2 и 3 ноября

Интересные гастроли, концерты барнаульских звезд, интересные киноновинки и театральные премьеры — все, что не стоит пропускать на этих выходных, в обзоре altapress.ru.

Кино

«Терминатор» снова на больших экранах. Сара Коннор вернулась и, собрав группу агентов, готовится к схватке с Т-1000.

Еще две мрачные, но смешные кинопремьеры недели — мультфильм «Семейка Аддамс» о детях, которые обожают кладбищенский юмор, и «Zомбилэнд», где бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны.

2 ноября в кинотеатре «Премьера» можно будет повторно посмотреть фильмы-участники Шукшинского кинофестиваля: «Солдатик»,"Интересная жизнь", «Надо мною солнце не садится», «Последнее испытание» и другие. Расписание смотрите в календаре «Афиши».

Концерты

3 ноября на сцене театра драмы выступит непревзойденная Лолита — одна из самых темпераментных артисток российской эстрады. Она исполнит любимые хиты для своих поклонников.

1 ноября в концертном зале «Сибирь» пройдет юбилейный концерт известного автора песен Льва Шапиро. Его произведения споют барнаульские музыканты и солисты.

Спектакли

На этих выходных в барнаульских театрах можно будет увидеть премьерные спектакли. В субботу на сцене театра драмы покажут постановку Максима Астафьева «И разыгрались же кони в поле» по рассказам Шукшина, а в музыкальном театре — знаменитую историю «Любовь и голуби».

Детей можно отвести на «Приключения Буратино» в театр кукол или «Сказку о царе Салтане» в Молодежный театр.

Выставка

В краеведческом музее открылась новая выставка «Ей имя — женщина», посвященная героическим и трудовым подвигам женщин Алтая.

На выставке также представлены образы женщины-крестьянки и горожанки, женщины-передовика, матери-героини, ученого, общественницы и политика.

Смотрите полное расписание культурных событий в календаре «Афиши».