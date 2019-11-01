Куда пойти в Барнауле на предпраздничные выходные, 2 и 3 ноября

Кино
«Терминатор» снова на больших экранах. Сара Коннор вернулась и, собрав группу агентов, готовится к схватке с Т-1000.
Еще две мрачные, но смешные кинопремьеры недели — мультфильм «Семейка Аддамс» о детях, которые обожают кладбищенский юмор, и «Zомбилэнд», где бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны.
2 ноября в кинотеатре «Премьера» можно будет повторно посмотреть фильмы-участники Шукшинского кинофестиваля: «Солдатик»,"Интересная жизнь", «Надо мною солнце не садится», «Последнее испытание» и другие. Расписание смотрите в календаре «Афиши».
Концерты
3 ноября на сцене театра драмы выступит непревзойденная Лолита — одна из самых темпераментных артисток российской эстрады. Она исполнит любимые хиты для своих поклонников.
1 ноября в концертном зале «Сибирь» пройдет юбилейный концерт известного автора песен Льва Шапиро. Его произведения споют барнаульские музыканты и солисты.
Спектакли
На этих выходных в барнаульских театрах можно будет увидеть премьерные спектакли. В субботу на сцене театра драмы покажут постановку Максима Астафьева «И разыгрались же кони в поле» по рассказам Шукшина, а в музыкальном театре — знаменитую историю «Любовь и голуби».
Детей можно отвести на «Приключения Буратино» в театр кукол или «Сказку о царе Салтане» в Молодежный театр.
Выставка
В краеведческом музее открылась новая выставка «Ей имя — женщина», посвященная героическим и трудовым подвигам женщин Алтая.
На выставке также представлены образы женщины-крестьянки и горожанки, женщины-передовика, матери-героини, ученого, общественницы и политика.
Смотрите полное расписание культурных событий в календаре «Афиши».