Куда сходить в Барнауле на выходных 17 и 18 августа

Выходные 17 и 18 августа в Барнауле можно будет провести по-семейному тепло. Сходить на день рождения старейшего парка города, полюбоваться прогулкой зоояслей, пообедать на гастрофестивалях и посмотреть красочное авиашоу. Подробнее обо всем — в обзоре altapress.ru.

Прогулка зоояслей

17 и 18 августа с 11:00 до 12:00 барнаульский зоопарк проведет полюбившуюся жителям прогулку зоояслей. На небольшой площадке фермерского дворика будут резвиться малыши зоопарка: тигрята, львята, поросята.

Желающих увидеть зверей будет много, поэтому лучше прийти заранее. И следите за погодой — если будет дождь, прогулку отменят.

День рождения парка «Центральный»

Старейшему парку Барнаула исполнится 133 года. Всех гостей праздника обещают напоить чаем с вареньем и сушками. Еще будет много игр для взрослых и детей, квесты «В поисках здоровья». На сцене выступят местных коллективы.

Начало в 12:00.

Гастрофестивали

На этих выходных в Барнауле пройдет сразу два гастрономических фестиваля: «День мясного гурмана» и фестиваль фермерской еды «Свое».

17 августа на Нулевом километре развернутся палатки с мясными деликатесами. Все желающие могут посоревноваться в скоростной лепке пельмене и мясной нарезке, кулинарных викторинах и конкурсах. Хедлайнером музыкальной части фестиваля станет cover band LIVE'N'DRIVE.

17 и 18 августа на площади Сахарова фермеры со всего края привезут свою натуральную продукцию. Праздник дополнят мастер-классы и лекции о здоровой еде.

Начало в 12:00.

День бездомных животных с «Лаской»

На этой неделе всех потрясла история с собакой, попавшей в гудрон. Если она сподвигла вас на добрые дела, то приходите 17 августа к театру драмы. Здесь приют «Ласка» проведет Международный день бездомных животных.

Сюда можно прийти со своими питомцами, послушать лекции по кинологии, поучаствовать в мастер-классах, проконсультироваться по вопросам содержания животных. И, конечно, здесь очень будут ждать помощи: приюту требуются корма, дезинфицирующие средства, хозтовары.

Начало программы в 11:00.

Авиашоу на набережной

18 августа на Речном вокзале пройдет красочное авиашоу, посвященное Дню Воздушного флота.

Программа стартует на плацу БЮИ в 10:00 с построения курсантов. Здесь пройдет торжественный митинг, который плавно перейдет к Речному вокзалу. В 12:00 начнется само авиашоу.

Зрителям обещают показать сложнейшие фигуры высшего пилотажа: «сердце», «колокол», «мертвые петли», «горку», «переворот» и другие.

Серфинг в затоне

18 августа спортивный клуб «Первый» проведет турнир по SUP-серфингу в Затоне (ул. Водников, 1е). Спортсмены будут участвовать в двух дисциплинах: предварительные заплывы (старт в 14:00) и марафон (старт в 17:30).

Вход для болельщиков свободный. Начало спортивной программы в 11:00.

Выставка «Майский жук и Ко»

Если на выходных совсем разыграется непогода, то можно будет спрятаться от нее на новой выставке художественного музей «Майский жук и Ко». На ней во всем многообразии будут представлены натуралистичные и образные насекомые из керамики, текстиля и металла.

В выставке принимают участие керамисты, кузнецы и ювелиры из Барнаула, Белокурихи, Новосибирска, Омска, Тюмени и Красноярска.

Куда еще можно будет сходить на выходных, смотрите в календаре «Афиши».