Куда сходить в Барнауле на выходных 24 и 25 августа

24 и 25 августа в Барнауле пройдут самые разнообразные мероприятия для гурманов, романтиков и киноманов. Куда можно сходить — в обзоре altapress.ru.

Ночь кино

24 августа в Барнауле бесплатно покажут популярные российские фильмы: «Домовой» (режиссер Евгений Бедарев), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (режиссер Илья Куликов), «Балканский рубеж» (режиссер Андрей Волгин).

Увидеть их можно будет в четырех точках города. В парке «Барнаульская крепость» показы начнутся в 18:00, в кинотеатре «Премьера» — в 17:00, в кинотеатре «Мир» и на открытой площадке у ТРЦ «Арена» — в 20:00.

Дни алтайского сыра

24 августа на Нулевом километре пройдет праздник сыра. Более 20 предприятий и фермерских сыроварен привезут свою лучшую молочную продукцию. Среди участников будет и «веселый молочник», фермер Джастас Уолкер, сообщает управление по пищевой промышленности. Всего на фестивале можно будет попробовать сотню сортов сыра.

Гостей фестиваля обещают удивить двухметровым бутербродом с сыром, 40 литрами фондю и соревнованиями по катанию сырных голов. Также будет много различных конкурсов и викторин от партнеров праздника.

Шекспир всю ночь

Экспериментально-психологический театр UNO в ночь с 24 на 25 августа второй раз проведет театральную ночь. Участники будут читать по ролям «Ромео и Джульетту», разговаривать об отношениях и любви, играть в настольные игры.

На мероприятии действует дресс-код, приветствуется романтичный стиль и струящиеся ткани. Участие платное, стоимость билета от 250 до 500 рублей.

Фестиваль дворовых игр

24 августа на территории «Эко-Ярмарки» (ул. Взлетная, 2к) пройдет большой фестиваль дворовых игр. Все желающие смогут поиграть в городки и классики, крестики-нолики и домино, жмурки, из круга вышибала и другие любимые игры детства. Для самых маленьких пройдет анимационная программа со сказочными персонажами.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00. Вход свободный.

Праздник рыжих

25 августа в барнаульском зоопарке пройдет фестиваль рыжих «Оранжевое настроение». В честь этого события устроят соревнования по метанию морковки, забеги рыжих кур и другие веселые конкурсы.

В конце праздника выберут короля и королеву рыжих. Начало фестиваля в 12:00.

Бык

Уже на этих выходных в барнаульских кинотеатрах можно посмотреть фильм «Бык», получивший главный приз фестиваля «Кинотавр».

Сюжет разворачивается в 90-е годы. В магазинах — пустые полки, на каждом углу — криминал. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу «Бык» зарабатывает любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. Однажды, после очередной «стрелки», он попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. За спасение он просит об одной маленькой, но опасной услуге.

Режиссер Борис Акопов, в ролях Юрий Борисов, Стася Милославская, Сергей Двойников, Александр Самсонов.

Другие события выходных можно посмотреть в календаре рубрики «Афиша».