Барнаул 31 января -19°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату

Куда сходить в Барнауле на выходных 1 и 2 февраля

На этих выходных нас ждет явный кандидат на премию «Оскар», странные скандинавские парни, познавательная лекция о механике и картины Да Винчи — куда точно стоит сходить 1 и 2 февраля в Барнауле, в обзоре altapress.ru.

1917
1917
кино

1917

Фильм с 10-ю номинациями на премию «Оскар» от режиссера «Красота по-американски» и «007: Координаты „Скайфолл“», снятый в технике «один дубль». Кажется, в одном предложении мы уместили все причины посмотреть эту картину.

По сюжету, двое британских военнослужащих Первой Мировой должны пройти по вражеской линии и передать важное послание, которое спасет жизни 1600 солдат, среди которых есть брат главного героя.

Масштабы проделанной работы поражают — одни только съемки киноделы планировали в течение девяти месяцев. Движения актеров и камеры синхронизированы настолько, что ощущение происходящего «здесь и сейчас» не покинет зрителя во время всего киносеанса.

Nordic Shorts

Короткий метр из Скандинавии для любителей всего странного.

Непонятного и таинственного здесь будет сполна. В одном фильме забитый коллегами и обижаемый женой офисный клерк получает «браслет всевластья». В другом люди исполняют странные ритуалы, не замечая наблюдающей за ними «живой» тени. Не обойдется и без черного юмора, когда старик на смертном одре признается сыну, что вообще-то он ребенок его хорошего соседа.

При просмотре лучше сразу смириться с тем, что скандинавский артхаус значительно отличается от любого другого.

Ретро

2 февраля в театре драмы в 50-й раз покажут сентиментальную комедию «Ретро».

Спектакль в 2012 году поставил режиссер Владимир Чернядев, а музыку написал Виктор Стрибук. В спектакле-«долгожителе» играют мэтры драмы: Вадим Синицын, Надежда Царинина, Галина Зорина, Любовь Сорокина.

История об одиноком старике, которому дети решают найти новую спутницу жизни, никого не оставит равнодушным. Начало в 17:30. Цена билета — 150−500 рублей.

Спектакль &quot;Ретро&quot;
Спектакль «Ретро»
vk.com/altdrama

Волшебник Изумрудного города

После долгого перерыва в театре кукол «Сказка» вновь покажут спектакль «Волшебник Изумрудного города» по знаменитому произведению Александра Волкова.

Элли с собакой Тотошкой попадает в волшебную страны, побеждает всех ведьм, спасает малочисленные народы, но вернуться домой может только с помощью всемогущего Гудвина (на самом деле нет).

Сказочные приключения откроют новый мир для детей и заставят поностальгировать по беззаботному детству взрослых. Спектакль пройдет 2 февраля, начало в 11:00, цена билета — 200−300 рублей.

Волшебник Изумрудного города
Волшебник Изумрудного города
театр кукол Сказка

HATE|KILL FEST 2020

1 февраля в «Хурме» пройдет жаркий вечер, способный растопить весь лишний снег в городе.

На сцене выступят группы «Разбой», KAMRY DOMKRAT, REVOID, ЛКД, «Трамвай не прощает ошибок». Приглашаются все любители потанцевать и весело провести время. Начало в 17:00, вход — 150−200 рублей.

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

10 великих художников Возрождения

Так близко и в таких подробностях шедевры мировой живописи вы точно еще не видели. В выставочном зале музея «Город» приехала передвижная выставка, посвященная Ренессансу.

В затемненном зале за 40 минут вы увидите самые значимые картины этого периода, узнаете историю их художников. Рассмотреть все в деталях помогает 3D графика, которая «оживляет» полотна.

Цена билета от 200 до 400 рублей.

Выставка &quot;Ренессанс. Гении эпохи&quot;
Выставка «Ренессанс. Гении эпохи»
Анна Зайкова

Движение — жизнь!

В «Шишковке» стартует цикл нескучных лекций о физике. Первая пройдет 1 февраля в 17:00.

Посетителям популярно и «на пальцах» расскажут все о механике, динамике, законах сохранения. Интересно будет даже гуманитариям. Вход — свободный.

Все культурные события смотрите в календаре «Афиши».

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка