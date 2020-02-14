Куда сходить в Барнауле на выходных 15 и 16 февраля

На выходных 15 и 16 февраля идем смотреть, что же нового для нас приготовил Гай Ричи, премьерный спектакль в Молодежном театре и Барнаул будущего в исполнении молодых архитекторов. Подробнее — в обзоре altapress.ru.

Джентльмены

Попутешествовав по загадочным мирам короля Артура и Аладдина, на большие экраны возвращается старый добрый Гай Ричи. В новом фильме будет все, за что его так любят: лихие перебранки, преследования и перестрелки.

По сюжету выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения и решил продать ее влиятельному клану. В это время на его пути встают обаятельные, но жесткие джентльмены.

Лед 2

Сиквел о влюбленной паре, которые не могут жить без спорта и друг друга. Но судьба приготовила им тяжелые испытания — потерю близких, карьеры, доверия друзей.

Фильм снял одиозный режиссер Жора Крыжовников («Горько!», «Звоните ДиКаприо»), что придает картине еще большей загадочности. Будет ванильно-приторно или приемлемо-романтично? Проверим в кино.

Марьино поле

В «Спичке» покажут постановку «Марьино поле» — оптимистическую сказку смерти с романтическим финалом.

В заброшенной деревне обитают три одинокие столетние старухи. Когда пришло им время помирать, пошли по дремучим лесам встречать своих погибших на войне мужей. Получилась почти русская народная сказка с фантастическим концом.

В спектакле играют студенты АГИК из мастерской Михаила Тумашова. Смотрим 16 февраля в 18:00, цена билета 350 рублей.

Марьино поле Спичка

Наш городок

Трагикомедия по пьесе Тортона Уайлдера в Молодежном театре Алтая.

Это своеобразный спектакль в спектакле — внутри постановки тоже есть свой режиссер, который комментирует все происходящие события. В «Нашем городке» задаются с одной стороны простые, но в то же время сложные вопросы. Как не стать рабом быта? Есть ли справедливость в жизни? Можно ли изменить свою судьбу?

Смотрим 15 февраля в 17:00, цена билета — 150−400 рублей. Кстати, сейчас эти билеты можно приобрести со скидкой 50%.

Репетиции спектакля «Наш городок». Молодежный театр Алтая.

Cover Party

15 февраля в Байк-баре пройдет вечеринка для любителей отечественного рока.

Павел Ладыгин, «НеТуда» и «Неполное трио» исполнят хиты Земфиры, «Ночных снайперов», «Сплин», «Слот» и других исполнителей.

Начало в 19:00, цена за вход — 200 рублей.

Байк бар СС0

За шестидесятым градусом южной широты

В ГМИЛИКА к 200-летию открытия Антарктики проходит выставка фотографа Александра Блотницкого.

Выставка включает в себя два раздела. В первой снимки, сделанные в экспедиции по Антарктике в 2010—2011 годах. Во второй — комплекс материалов, раскрывающих историю проектирования и строительства Церкви Святой Троицы на острове Ватерлоо, неподалеку от российской полярной станции «Беллинсгаузен».

Айсберг СС0

Барнаул: вчера , сегодня , завтра

Знаете ли вы, как мог бы выглядеть музей горнозаводского дела в Барнауле? Или обновленный ландшафт перед «Шишковкой»?

За вас пофантазировали студенты института архитектуры и дизайна политеха. Они создали макеты барнаульских зданий и улочек с обновленными видами.

Посмотреть, как мог модно и современно выглядеть Барнаул, можно в краеведческом музее.

Выставка «Барнаул — вчера , сегодня , завтра» в краеведческом музее Краеведческий музей