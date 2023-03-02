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Московский композитор зовет барнаульцев «пройтись» по Тверскому бульвару

Во «Дворце культуры города Барнаула» 13 марта пройдет концерт-квест московского композитора и дирижера Александра Гилева «По Тверскому бульвару».

Духовой оркестр Барнаула.
Духовой оркестр Барнаула.
Виктория Паршкова.

Александр Гилев сочетает в своей музыке разные стилевые признаки импрессионизма, неоромантизма, авангарда и даже рока. И никаких грустных настроений в произведениях.

В программе участвуют: солисты города Барнаула; вокальный ансамбль «Бригантина» детской музыкальной школы при Алтайском государственном музыкальном колледже. Художественный руководитель и главный дирижер Александр Онищенко.

Концерт пройдет в рамках I Всероссийского форума «Школа духового искусства».

Справка

Александр Гилев — донцент московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Обладатель Гран-при всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Автор симфоний, мюзиклов, инструментальных концертов, вокальной, хоровой, театральной музыки, циклов детских песен.

Образование: военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории, адъюнктура по кафедре инструментовки и чтения партитур.

Концерт состоится 13 марта в 18:30 во «Дворце культуры города Барнаула» (ул. А.Петрова. 146а).

Билеты можно приобрести Пушкинской картой.

Телефон для справок: 35−80−66.

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