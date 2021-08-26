Московский лектор расскажет барнаульцам о сибирских трилобитах и мамонтах

2 сентября в краеведческом музее в Барнауле (ул. Ползунова, 39) пройдет онлайн-лекция сотрудника Государственного Дарвиновского музея (Москва) Ярослава Попова. Тема встречи — «От трилобита до мамонта: палеонтология Сибири».

Ярослав Попов − популяризатор палеонтологической науки, выпускник кафедры палеонтологии МГУ им. Ломоносова, хранитель крупнейшей музейной палеонтологической коллекции в России, сообщает краевой Минкульт.

Лектор не только расскажет об интересных фактах, но и ответит на интересующие вопросы. Начало встречи в 13:00.

Выставка «Доисторические миры». Анна Зайкова.

Напомним, что до 2 сентября в музее работает выставка «Доисторические миры».

На ней впервые предоставлена возможность увидеть около 200 уникальных предметов, свидетельствующих об эволюции живых организмов на Земле.

28 сентября у посетителей появится уникальная возможность рассмотреть каждый экспонат с максимально близкого расстояния. Вместе с сотрудниками краеведческого они откроют витрины и достанут некоторые окаменелости морских обитателей.

«День открытых витрин» − это своеобразный эксперимент, который будет проводиться в музее впервые. Любой посетитель сможет стать активным участником события: можно будет не только послушать рассказ экскурсовода, но и поделиться своими знаниями или впечатлениями от выставки", — рассказали в Минкульте.

Эта встреча пройдет 28 августа в 13:00. Вход свободный.