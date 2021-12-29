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На новогодних праздниках в Барнауле выступит трибьют-группа «Короля и шута»

9 января в Hairy Lemon Pub в Барнауле выступит трибьют-группа «Короля и шута».

Группа "Паника в селе" даст концерт в Барнауле
Группа "Паника в селе" даст концерт в Барнауле
vk.com/event209680920

Трибьют-группа из Новосибирска «Паника в селе» сыграет большую программу, в которую вошли лучшие хиты группы «Король и шут».

«Участники группы — музыканты, которые не понаслышке знакомы с тяжелой музыкой, что и нашло отражение в их аранжировках всем известных песен. Старые мотивы получили новую жизнь, сохранив при этом оригинальный колорит и атмосферу.», — предлагают организаторы концерта.

«Паника в селе» многократно участвовала в музыкальных фестивалях, а также давала сольные концерты в городах Сибири. В Барнауле группа впервые выступила год назад.

Начало концерта в 19:00. Цена билета — 300−400 рублей.

Напомним, что 14 января новогоднюю программу исполнит Барнаульский духовой оркестр.

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