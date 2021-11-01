Ностальгический концерт с песнями Магомаева пройдет в Барнауле

Зрителям обещают не только исполнить самые популярные хиты великого артиста XX века, чей голос называют «голосом эпохи», но и рассказать о его юношеских годах и пути к профессии.
«Муслим Магомаев покорил своим искусством огромную аудиторию советского и постсоветского пространства, оставив яркий след в истории мировой музыкальной культуры. Благородный и мягкий тембр его голоса узнавался с первых секунд, его популярность в годы расцвета была безграничной, а прекрасный сценический образ стал эталоном мужественной красоты — так можно кратко охарактеризовать певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева», — рассказали организаторы концерта.
Художественный рассказ будет вести Ольга Казаковцева. Дирижер программы — Сергей Белоусов. Художественный руководитель и главный дирижер — Александр Онищенко.
Концерт пройдет в концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66). Начало в 18:30. Цена билета — 250 рублей.