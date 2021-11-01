Ностальгический концерт с песнями Магомаева пройдет в Барнауле

Муслим Магомаев во время выступления на новогоднем "Голубом огоньке". 1983 год. Фото Созинова Виталия.

Зрителям обещают не только исполнить самые популярные хиты великого артиста XX века, чей голос называют «голосом эпохи», но и рассказать о его юношеских годах и пути к профессии.

«Муслим Магомаев покорил своим искусством огромную аудиторию советского и постсоветского пространства, оставив яркий след в истории мировой музыкальной культуры. Благородный и мягкий тембр его голоса узнавался с первых секунд, его популярность в годы расцвета была безграничной, а прекрасный сценический образ стал эталоном мужественной красоты — так можно кратко охарактеризовать певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева», — рассказали организаторы концерта.

Художественный рассказ будет вести Ольга Казаковцева. Дирижер программы — Сергей Белоусов. Художественный руководитель и главный дирижер — Александр Онищенко.

Концерт пройдет в концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66). Начало в 18:30. Цена билета — 250 рублей.