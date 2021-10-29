«Ягода-малинка оп-оп-оп»: один из главных хитмейкеров приедет в Барнаул с концертом

23 ноября в Барнауле выступит Хабиб — один из самых популярных исполнителей последнего времени. Он известен по таким хитам, как «Ягода Малинка», «Грустинка», «Шантай».

Хабиб Шарипов начал свою музыкальную карьеру с записи каверов, которые он выкладывал в Instagram и на YouTube. Вскоре его заметили звезды и начали репостить его работы, ставить лайки и писать комментарии.



В 2018 году Хабиб принял участие в шоу «Песни» на ТНТ. Именно там прозвучал его первый хит «Шантай». После этого Хабиб начал записывать собственные песни.



Популярность пришла в 2020 году вместе с песней «Ягода-малинка». Эта песня стала настоящим суперхитом — количество видео под неё в TikTok бьёт рекорды. Клип на этот трек набрал больше 300 миллионов просмотров на YouTube.

На концерте в ДК Моторостроителей Хабиб обязательно споет свои лучшие песни. Зрителям обещают много музыки, танцев и сюрпризов. Начало в 19:00. Цена билетов — 1800−3500 рублей.

По словам организатора, концерт попадает под указ губернатора Алтайского края, поэтому в зал будут пускать по QR-коду.