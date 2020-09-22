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Новосибирские актеры устроят интерактивный перформанс по историям барнаульцев

26 сентября в «Крепостном театре» в Барнауле выступит новосибирский театр Playback_NSK. Они покажут перформанс, основанный на историях зрителей.

Артисты театра Playback_NSK
Артисты театра Playback_NSK
Театр Playback_NSK

Перформанс длится 90 минут, включая в себя 8−10 историй, рассказанных здесь и сейчас.

«Playback — это социальный театр, в котором люди свободно говорят о том, что важно, и обретают опору друг в друге», — говорят в театре.

«Кто и как ограничивает вас? С какими ограничениями вы согласны и благодарны им? Какие мешают и с какими хочется попрощаться? Что вам можно и нельзя по гендеру, по возрасту, по социальному и семейному положению? Согласны ли вы с этим? А если нет, то что вы с этим делаете: протестуете, нарушаете, ищете себе другую свободу? Расскажите вашу историю, а мы сыграем ее для вас с любовью, правдой и уважением», — рассказали о теме перформанса артисты.

Актеры уверены — через работу с историями и совместные переживания участники события чувствуют теплоту, доверие и общность друг с другом.

Допускаются зрители старше 14 лет.

Начало в 18:00. Цена билета — 800 рублей. Приобрести его можно здесь.

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