Новосибирские актеры устроят интерактивный перформанс по историям барнаульцев

Перформанс длится 90 минут, включая в себя 8−10 историй, рассказанных здесь и сейчас.
«Playback — это социальный театр, в котором люди свободно говорят о том, что важно, и обретают опору друг в друге», — говорят в театре.
«Кто и как ограничивает вас? С какими ограничениями вы согласны и благодарны им? Какие мешают и с какими хочется попрощаться? Что вам можно и нельзя по гендеру, по возрасту, по социальному и семейному положению? Согласны ли вы с этим? А если нет, то что вы с этим делаете: протестуете, нарушаете, ищете себе другую свободу? Расскажите вашу историю, а мы сыграем ее для вас с любовью, правдой и уважением», — рассказали о теме перформанса артисты.
Актеры уверены — через работу с историями и совместные переживания участники события чувствуют теплоту, доверие и общность друг с другом.
Допускаются зрители старше 14 лет.
Начало в 18:00. Цена билета — 800 рублей. Приобрести его можно здесь.