Обойти винные склады и увидеть ракету. Бийчанам предлагают пройти исторический мобильный квест

В Бийске разработали мобильное приложение «Узнай город». Разработчики предлагают горожанам и туристам скачать мобильного «экскурсовода» и весело провести с ним время.

В приложении открывается карта города. На ней отмечены точки, которые связаны с историей города — памятники, парки, музеи и так далее.

Просто нажать на нее и узнать подробности не получится — нужно обязательно подойти к этому месту.

«Твоя цель — открыть как можно больше таких объектов. Чтобы открыть место, нужно подойти к нему, найти точку геолокации и зачекиниться. Открыв место, тебе станет доступна информация о нем — узнаешь очень много интересного!», — говорят разработчики.

QR-код для скачивания приложения «Узнай город» Предоставлено разработчиками

Так бийчане с удивлением узнают, где в наукограде раньше находились винные склады и некрополь, где стоит межконтинентальная ракета и другие малоизвестные факты о городе.

Информация в приложении — абсолютно уникальна и собрана местными историками и краеведами, найти ее в интернете в полном объеме невозможно.

Скачать приложение с гидом можно бесплатно в App Store и Google Play. Тем людям, которые смогут открыть сто точек, обещают подарить памятный приз.